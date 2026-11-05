'데블스플랜3' 정현규 "지난 시즌 플레이, 반성 중…성숙한 자세, 증명하겠다"

넷플릭스 '데블스 플랜3' 제작발표회가 5일 서울 용산구 몬드리안 서울 이태원에서 열렸다. 정현규가 인터뷰를 하고 있다. 용산=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.11.05/

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[스포츠조선 정빛 기자] 정현규가 지난 시즌 당시 자신의 플레이를 돌아봤다.

정현규는 5일 몬드리안 서울 이태원에서 열린 '데블스 플랜: 데드 어게인' 제작발표회에서 "지난 시즌 플레이에 반성하고 있다"라며 "성숙한 자제를 이번 시즌에서 증명하겠다"고 했다.

'데블스 플랜: 데드 어게인'은 두뇌 서바이벌을 제패한 레전드들과 신흥 강자 플레이어들까지, 더 커진 판과 예측불가 변수 속 단 1명의 우승자를 가리는 예능이다.

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한순간도 시선을 뗄 수 없는 격렬한 두뇌 전쟁과 팽팽한 심리전으로 전 세계 시청자들을 사로잡은 '데블스 플랜'이 세 번째 시즌으로 돌아왔다.

이전 시리즈 왕좌들도 다시 만난다. 시즌1 우승자 하석진은 "제작진이 끈질기더라. 제 집 앞까지 오셨다. 작년 추석부터 오셔서, 결국 함께하게 됐다. 그 전에는 처음 출연하는 분들이 많이 오셨다보니, 서먹한 부분이 있는데 이번엔 그런 게 없이 연애 프로그램 같더라. 넷플릭스에도 '솔로지옥' 등이 있는데 거기 있는 인기 남녀들을 싹 모아서 '너네들끼리 다시 연애해봐' 같았다. 다들 킹카, 퀸카만 모였다"라고 전했다.

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시즌2 우승자 정현규는 "언제나 그래왔듯 우승을 위해 플레이했으니 좋게 봐주시면 좋겠다"라며"장동민 님이 가장 견제됐다"라고 말했다. 이에 장동민은 "현규만 보면 제가 오줌을 줄줄 싼다"라고 덧붙여, 웃음을 샀다.

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그런 가운데, 정현규가 지난 시즌 우승하는 과정에서 일부 비판을 받았음에도 다시 출연해 눈길을 끈다. 정현규는 "지난 시즌 이후로 정말 많은 생각을 했다. 그때는 수단과 방법을 가리지 않고 우승만 하면 될 줄 알았는데, 어리숙한 나머지 시청자들분들 생각하지 않고 플레이한 거 같다. 그 점에 대해 여전히 반성하고 있다. 좀 더 성숙한 자세로 이번 시즌에 증명하고 싶어서 과감히 도전하게 됐다"라고 전했다.

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'출연자 보호 장치'에 대해 최윤희 PD는 "구조나 룰에 대해 시청자분들이 지적해 주신 부분들에 책임감을 느끼고 대응하려고 한다. 많은 고민을 했었고, 제작 과정에서 그 부분을 많이 반영하려고 했다"라고 거들었다.

넷플릭스 '데블스 플랜: 데드 어게인'은 오는 10일(화) 공개된다.

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정빛 기자 rightlight@sportschosun.com