'데블스플랜3' 존박, 보컬 은퇴했나…"??, 나는 신인 래퍼"

넷플릭스 '데블스 플랜3' 제작발표회가 5일 서울 용산구 몬드리안 서울 이태원에서 열렸다. 존박이 인터뷰를 하고 있다. 용산=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.11.05/

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[스포츠조선 정빛 기자] 존박이 '신인 래퍼'로 인사했다.

존박은 5일 몬드리안 서울 이태원에서 열린 '데블스 플랜: 데드 어게인' 제작발표회에서 "신인 래퍼다. ??"이라며 "많은 분과 재밌게 보냈다. 땡큐"라고 했다.

'데블스 플랜: 데드 어게인'은 두뇌 서바이벌을 제패한 레전드들과 신흥 강자 플레이어들까지, 더 커진 판과 예측불가 변수 속 단 1명의 우승자를 가리는 예능이다.

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한순간도 시선을 뗄 수 없는 격렬한 두뇌 전쟁과 팽팽한 심리전으로 전 세계 시청자들을 사로잡은 '데블스 플랜'이 세 번째 시즌으로 돌아왔다.

이번 '데블스 플랜: 데드 어게인(이하 '데블스 플랜3')'은 역대 우승자부터 서바이벌 최상위 포식자들, 그리고 신흥 강자까지 시리즈 최다 인원인 16명의 플레이어들이 출격하며 꿈의 라인업을 완성, 기대를 높이고 있다.

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'서바이벌의 신' 장동민을 비롯해 홍진호, 오현민, 하석진, 정현규, 김동재, 서출구, 유리사, 현경렬, 존박 등 서바이벌에서 우승을 했거나 강력한 플레이를 보여준 경력직 출연자들이 출격하는 것. 여기에 신동, 재재, 넉살, 이도, 스텔라장과 사내 서바이벌과 보드게임 대회에서 큰 활약을 보여준 정원영까지 가세하며 치열한 두뇌 공방전과 심리전을 예고하고 있다.

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최근 '맥도날드 랩'으로 화제를 모은 존박의 활약에도 기대를 모은다. "신인 래퍼 존박이다"라며 "??"이라고 인사한 존박은 "많은 분과 재밌게 보냈다. 땡큐"라고 말해 웃음을 샀다.

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그러면서 "열여섯 명 가지각색이다"라고 말했다.

김동재는 "시즌1에 이어 운 좋게 시즌3도 참가해서 좋다"고 했고, 현경렬도 "오랜만에 불러주셔서 감사하다. 떨어지지 않도록 노력했다"라고 인사했다.

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넷플릭스 '데블스 플랜: 데드 어게인'은 오는 10일(화) 공개된다.

정빛 기자 rightlight@sportschosun.com