'모솔연애' 이도, 첫 서바이벌 어떻게?…"넷플 행사서 정종연 PD 만나, 수능점수 보여줬다"

넷플릭스 '데블스 플랜3' 제작발표회가 5일 서울 용산구 몬드리안 서울 이태원에서 열렸다. 이도가 인터뷰를 하고 있다. 용산=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.11.05/

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[스포츠조선 정빛 기자] '모태솔로' 출연자 이도가 첫 서바이벌에 도전한다.

이도는 5일 몬드리안 서울 이태원에서 열린 '데블스 플랜: 데드 어게인' 제작발표회에서 "작년 넷플릭스 행사장에서 정종연 PD님 만나서 수능 점수 공개했다"라고 했다.

'데블스 플랜: 데드 어게인'은 두뇌 서바이벌을 제패한 레전드들과 신흥 강자 플레이어들까지, 더 커진 판과 예측불가 변수 속 단 1명의 우승자를 가리는 예능이다.

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한순간도 시선을 뗄 수 없는 격렬한 두뇌 전쟁과 팽팽한 심리전으로 전 세계 시청자들을 사로잡은 '데블스 플랜'이 세 번째 시즌으로 돌아왔다.

'서바이벌의 신' 장동민을 비롯해 홍진호, 오현민, 하석진, 정현규, 김동재, 서출구, 유리사, 현경렬, 존박 등 서바이벌에서 우승을 했거나 강력한 플레이를 보여준 경력직 출연자들이 출격하는 것.

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여기에 신동, 재재, 넉살, 이도, 스텔라장과 사내 서바이벌 및 보드게임 대회에서 활약한 정원영까지 가세하며 치열한 두뇌 공방전과 심리전을 예고했다.

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'모태솔로지만 연애는 하고 싶어'로 얼굴과 이름을 알린 이도는 "이렇게 멋진 플레이어분들과 함께할 수 있어서 행복했다"고 밝혔다.

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이어 "작년에 넷플릭스 시리즈에서 정종연 PD님을 만났는데, '데블스 플랜3'를 만드시면 저를 봐달라고 했다. 수능 점수까지 공개했었다. 저에게는 꿈의 무대"라고 털어놨다.

넷플릭스 '데블스 플랜: 데드 어게인'은 오는 10일(화) 공개된다.

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정빛 기자 rightlight@sportschosun.com