[SC현장]'서바이벌 신' 장동민도 긴장?…'데블스플랜3', 최강자 16人의 '두뇌 스타워즈'(종합)

넷플릭스 '데블스 플랜3' 제작발표회가 5일 서울 용산구 몬드리안 서울 이태원에서 열렸다. 장동민이 포토타임을 갖고 있다. 용산=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.11.05/

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 정빛 기자] '서바이벌의 신' 장동민도 "그야말로 '스타워즈'가 아닐까 싶다"며 치열한 두뇌 전쟁을 예고했다.

5일 서울 용산구 몬드리안 서울 이태원에서 넷플릭스 예능 '데블스 플랜: 데드 어게인' 제작발표회가 열렸다. 이날 현장에는 정종연 PD, 최윤희 PD, 장동민, 홍진호, 하석진, 오현민, 정현규, 넉살, 서출구, 신동, 존박, 재재, 스텔라장, 유리사, 김동재, 이도, 정원영, 현경렬이 참석했다.

넷플릭스 '데블스 플랜3' 제작발표회가 5일 서울 용산구 몬드리안 서울 이태원에서 열렸다. 출연진이 포토타임을 갖고 있다. 용산=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.11.05/

'데블스 플랜: 데드 어게인'은 두뇌 서바이벌을 제패한 레전드들과 신흥 강자들이 더 커진 판과 예측 불가능한 변수 속에서 단 한 명의 우승자를 가리는 예능이다.

Advertisement

치열한 두뇌 싸움과 심리전을 앞세운 '데블스 플랜'이 세 번째 시즌으로 돌아왔다. 정종연 PD는 "순수한 두뇌 게임에 주안점을 뒀다. 플레이어들 간의 두뇌 싸움, 이른바 '뇌지컬' 대결이 이전 시즌보다 강조됐다. 이런 류의 프로그램을 좋아하시는 분들이 더 좋아할 만한 장치를 넣었다"고 이번 시즌을 소개했다.

최윤희 PD는 "생활동과 감옥동이 결정되면 구도가 고착화되는 부분이 있었다. 이번에는 두 동 사이의 이동이 쉽게 이뤄질 수 있도록 했다. 기존에는 피스를 모두 잃으면 탈락했는데, 이번에는 피스를 모두 잃어도 탈락하지 않는 시스템을 도입했다"고 설명했다.

넷플릭스 '데블스 플랜3' 제작발표회가 5일 서울 용산구 몬드리안 서울 이태원에서 열렸다. 정종연 PD, 최윤희 PD가 포토타임을 갖고 있다. 용산=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.11.05/

Advertisement

이번 '데블스 플랜: 데드 어게인'(이하 '데블스 플랜3')에는 역대 우승자부터 서바이벌 최상위 강자들, 신흥 강자까지 시리즈 최다 인원인 16명의 플레이어가 출격한다.

Advertisement

정 PD는 "첫 번째 시즌 때 제작발표회 MC가 재재 씨였고, 박경림 씨가 출연자였는데, 이제는 반대가 됐다"고 웃으며 "기존 서바이벌 제작 기준을 깨보고 싶었다. 기존에는 경험이 없는 사람들을 원칙적으로 섭외해 왔는데, 경험이 있는 사람들의 두 번째 도전은 어떨까 싶었다. 우승 경험이 있는 플레이어들, 우승하지 않았더라도 프로그램의 변곡점을 만들었던 플레이어들, 그리고 이들에게 밀리지 않을 새로운 얼굴들이 누구일까 하는 기준으로 섭외했다"고 밝혔다.

Advertisement

부제 '데드 어게인'에 대해서는 "기본적으로 서바이벌에는 죽으러 오는 것인데, 두 번 죽으러 왔다는 의미"라고 설명했다.

넷플릭스 '데블스 플랜3' 제작발표회가 5일 서울 용산구 몬드리안 서울 이태원에서 열렸다. 장동민, 홍진호가 포토타임을 갖고 있다. 용산=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.11.05/

'서바이벌의 신' 장동민을 비롯해 홍진호, 오현민, 하석진, 정현규, 김동재, 서출구, 유리사, 현경렬, 존박 등 서바이벌에서 우승했거나 강력한 플레이를 보여준 경력직 출연자들이 출격한다.

Advertisement

장동민은 "드디어 악마의 계획에 악마가 초대됐다. 너무나 즐거운 시간이었다"고 소감을 밝혔다. 5연속 서바이벌 우승에도 도전을 멈추지 않는 이유에 대해서는 "도전을 멈추는 순간 삶이 다한 게 아닐까 생각한다. 기회가 있다면 도전해야 한다고 생각한다. 홍진호가 자꾸 동민이 형이 은퇴했다고 루머를 퍼뜨린다. 제가 살아 있는 한 서바이벌 은퇴는 없다. 저에게 도전장을 내미는 사람은 언제든 받아주겠다"고 당당하게 말했다.

이어 "이번에도 고민은 있었지만 도전해야겠다고 생각했다. 잔치가 크게 벌어졌으니 큰 잔치에서 시원하게 놀아보자는 마음이었다"고 덧붙였다.

또 다른 '서바이벌 강자' 홍진호는 "서바이벌을 좋아해서 이번에도 함께하게 됐다"고 인사했다. '더 지니어스' 시리즈 이후 정 PD와 재회한 것에 대해서는 "거의 10년 만에 만나게 됐는데 너무 좋았다"고 말했다. 서바이벌에서 살아남기 위한 비결로는 "튀면 안 된다. 가만히 있으면 중간은 가는데, 그때 누군가는 죽는다"고 조언했다.

Advertisement

넷플릭스 '데블스 플랜3' 제작발표회가 5일 서울 용산구 몬드리안 서울 이태원에서 열렸다. 하석진이 인터뷰를 하고 있다. 용산=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.11.05/

이전 시즌 우승자들도 다시 만난다. 시즌1 우승자 하석진은 "제작진이 끈질기더라. 제 집 앞까지 오셨다. 작년 추석부터 찾아오셔서 결국 함께하게 됐다"고 출연 과정을 전했다.

이어 "이전에는 처음 출연하는 분들이 많다 보니 서먹한 부분이 있었는데, 이번에는 그런 게 없이 연애 프로그램 같더라. 넷플릭스에도 '솔로지옥' 등이 있는데, 거기에 나왔던 인기 남녀들을 싹 모아서 '너희끼리 다시 연애해 봐'라고 하는 것 같았다. 다들 킹카, 퀸카만 모였다"고 비유했다.

시즌2 우승자 정현규는 "언제나 그래왔듯 우승을 위해 플레이했으니 좋게 봐주시면 좋겠다"며 "장동민 님이 가장 견제됐다"고 말했다. 이에 장동민은 "현규만 보면 제가 오줌을 줄줄 싼다"고 농담해 웃음을 자아냈다.

넷플릭스 '데블스 플랜3' 제작발표회가 5일 서울 용산구 몬드리안 서울 이태원에서 열렸다. 오현민이 인터뷰를 하고 있다. 용산=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.11.05/

오현민은 "스무 살 때 서바이벌에 출연했는데, 서른 살이 넘어서 다시 나오게 됐다. 많은 기대 부탁드린다"고 말했다. 장동민과의 연합에 대해서는 "'장오연합'이라고 많이 불러주셨는데, 영원한 연합과 팀은 없다는 것을 염두에 두셨으면 좋겠다"고 예고했다. 이에 장동민은 "스무 살의 오현민이 아니다. 아저씨가 다 됐다"고 너스레를 떨었다.

정 PD 역시 "장동민은 마이클 조던 같은 선수를 섭외한 것이다. 시청자들이 가장 기대하는 출연자다. 장동민만이 할 수 있는 화려한 플레이가 있다"며 "장동민이 잘 뛰어놀 수 있는 장을 어떻게 마련하면 좋을까 고민했는데, 그 생각에서 오현민을 섭외하는 기획을 했다. 오현민 씨가 오랜만에 서바이벌에 나오시는 것이라 더 귀한 마음으로 모셨다"고 덧붙였다.

넷플릭스 '데블스 플랜3' 제작발표회가 5일 서울 용산구 몬드리안 서울 이태원에서 열렸다. 유리사가 인터뷰를 하고 있다. 용산=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.11.05/

넷플릭스 '데블스 플랜3' 제작발표회가 5일 서울 용산구 몬드리안 서울 이태원에서 열렸다. 서출구가 인터뷰를 하고 있다. 용산=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.11.05/

넷플릭스 '데블스 플랜3' 제작발표회가 5일 서울 용산구 몬드리안 서울 이태원에서 열렸다. 존박이 인터뷰를 하고 있다. 용산=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.11.05/

넷플릭스 '데블스 플랜3' 제작발표회가 5일 서울 용산구 몬드리안 서울 이태원에서 열렸다. 김동재가 인터뷰를 하고 있다. 용산=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.11.05/

다른 서바이벌에서 존재감을 보여줬던 유리사는 "매 순간 놀라면서 촬영했다. 서바이벌이 이렇게 진화할 수 있구나 하는 것을 실감했다"고 말했다. '서바이벌 공무원'이라는 서출구는 "많은 서바이벌에 출연했지만, '데블스 플랜3'에는 여러 장치가 있다"고 귀띔했다.

최근 '맥도날드 랩'으로 화제를 모았던 존박은 "신인 래퍼 존박이다. ??"이라고 자신을 소개한 뒤 "많은 분과 재미있게 보냈다. 땡큐"라고 말해 웃음을 자아냈다.

김동재는 "시즌1에 이어 운 좋게 시즌3에도 참가하게 돼 좋다"고 했고, 현경렬은 "오랜만에 불러주셔서 감사하다. 떨어지지 않도록 노력했다"고 인사했다.

넷플릭스 '데블스 플랜3' 제작발표회가 5일 서울 용산구 몬드리안 서울 이태원에서 열렸다. 신동이 인터뷰를 하고 있다. 용산=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.11.05/

넷플릭스 '데블스 플랜3' 제작발표회가 5일 서울 용산구 몬드리안 서울 이태원에서 열렸다. 재재가 인터뷰를 하고 있다. 용산=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.11.05/

넷플릭스 '데블스 플랜3' 제작발표회가 5일 서울 용산구 몬드리안 서울 이태원에서 열렸다. 넉살이 인터뷰를 하고 있다. 용산=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.11.05/

넷플릭스 '데블스 플랜3' 제작발표회가 5일 서울 용산구 몬드리안 서울 이태원에서 열렸다. 이도가 인터뷰를 하고 있다. 용산=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.11.05/

넷플릭스 '데블스 플랜3' 제작발표회가 5일 서울 용산구 몬드리안 서울 이태원에서 열렸다. 스텔라장이 인터뷰를 하고 있다. 용산=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.11.05/

여기에 신동, 재재, 넉살, 이도, 스텔라장과 사내 서바이벌 및 보드게임 대회에서 활약한 정원영까지 가세하며 치열한 두뇌 공방전과 심리전을 예고했다.

자신을 '인간 마운자로'라고 소개한 신동은 "'데블스 플랜'이 가장 다이어트에 도움이 됐다"고 말했다. 재재는 "쟁쟁한 라인업에 끼게 돼 영광"이라며 "뉴비들이 가만히 있지 않았다"고 말해 박수를 받았다.

'유일한 비연예인 출연자' 정원영은 "이 자리에 운명처럼 오게 됐다. 제가 왜 왔는지는 본편에서 확인하실 수 있을 것"이라고 예고했다.

스텔라장은 "언젠가 이런 기회가 올 줄 알았다"고 했고, 넉살은 "IQ가 모자라도 여기 나올 수 있다는 가능성이 있다"고 말했다.

이도는 "이렇게 멋진 플레이어분들과 함께할 수 있어서 행복했다"며 "작년에 넷플릭스 시리즈에서 정종연 PD님을 만났는데, '데블스 플랜3'를 만드시면 저를 봐달라고 했다. 수능 점수까지 공개했었다. 저에게는 꿈의 무대"라고 털어놨다.

넷플릭스 '데블스 플랜3' 제작발표회가 5일 서울 용산구 몬드리안 서울 이태원에서 열렸다. 정현규가 인터뷰를 하고 있다. 용산=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.11.05/

그런 가운데 정현규는 지난 시즌 우승 과정에서 일부 시청자들의 비판을 받았던 것에 대해서도 입을 열었다. 정현규는 "지난 시즌 이후로 정말 많은 생각을 했다. 그때는 수단과 방법을 가리지 않고 우승만 하면 될 줄 알았는데, 어리숙했던 나머지 시청자분들을 생각하지 않고 플레이한 것 같다. 그 점에 대해 여전히 반성하고 있다. 좀 더 성숙한 자세를 이번 시즌에 증명하고 싶어서 과감히 도전하게 됐다"고 밝혔다.

출연자 보호 장치와 관련해 최 PD는 "구조나 규칙에 대해 시청자분들이 지적해 주신 부분들에 책임감을 느끼고 대응하려고 한다. 많은 고민을 했고, 제작 과정에서도 그 부분을 최대한 반영하려고 했다"고 설명했다.

끝으로 장동민은 "서바이벌 프로그램이 많아지고 있는데, '데블스 플랜'은 확실히 뇌지컬로 승부하는 프로그램이다. 뇌의 무게가 있다면 그걸 재는 게 아닌가 하는 생각이 들었다"며 "많은 출연자의 견제가 심할 것 같아서 몰래 뒷돈을 준비했다"고 농담했다.

그러면서도 "장동민은 견제가 있으면 있을수록 더 강해진다. 그래서 이번에 가장 강력한 장동민을 만날 수 있을 것 같다"고 자신감을 드러냈다.

이어 "국내는 좁은 것 같다. 해외로 뻗어나가야 한다고 생각했다"며 "그야말로 '스타워즈'가 아닐까 싶다"고 이번 시즌의 관전 포인트를 짚었다.

이에 신동이 "이번 시즌이 대박 나서 16명 모두 광고를 찍었으면 좋겠다. 저는 개인적으로 햇반 광고를 찍고 싶다"고 말하자, 정 PD도 "16명 모두 광고를 찍을 수 있도록 저도 노력하겠다"고 화답했다.

넷플릭스 '데블스 플랜: 데드 어게인'은 오는 10일 공개된다.

넷플릭스 '데블스 플랜3' 제작발표회가 5일 서울 용산구 몬드리안 서울 이태원에서 열렸다. 출연진이 포토타임을 갖고 있다. 용산=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.11.05/

정빛 기자 rightlight@sportschosun.com