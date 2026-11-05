"드라이기 빼앗고 신경질" 차예련, 미용실 태도 폭로까지..학폭 의혹→인성 논란 확산 [SC이슈]

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[스포츠조선 조윤선 기자] 배우 차예련을 둘러싼 학교폭력 의혹이 인성 논란으로 번지고 있다.

최근 온라인 커뮤니티와 SNS에는 약 17년 전 차예련과 같은 청담동 미용실을 다녔다고 밝힌 네티즌의 글이 공유됐다.

작성자는 "머리 감고 나와서 스태프들이 머리 말려주는데 급짜증에 신경질 내면서 드라이기 빼앗고 자기가 머리 말리더라"고 주장했다. 이어 "내 눈에는 스태프들을 무시 내지는 감정의 쓰레기통쯤으로 여기는 것으로 비쳤다. 누군가는 제보할 줄 알았는데 이제야 불거진다"고 덧붙였다.

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당시 해당 미용실에서 스태프로 일했다고 밝힌 또 다른 네티즌도 비슷한 경험을 했다는 글을 남겼다. 그는 "급짜증 드라이기 뺏는 건 기본"이라며 "어린 나이에 마음의 상처였다. '결혼하고 착해졌구나'라고만 생각했다"고 적었다.

비슷한 시기 같은 미용실에서 차예련을 목격했다는 댓글도 등장했다. 이 네티즌은 "신기하다. 나도 그때 당시쯤에 저기서 본 적이 있다. '직접 머리할 거면 미용실을 왜 오지'라는 생각했던 기억이 난다"고 전했다.

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차예련을 둘러싼 논란은 학교폭력 의혹에서 시작됐다. 지난달 29일 한 온라인 커뮤니티에는 "85년생 여배우 학폭 가해자 제발 활동 좀 그만해주길"이라는 제목의 글이 게재됐다. 작성자는 중학교 시절 1985년생 여배우로부터 지속적인 괴롭힘과 폭행을 당했다며 사과를 요구했다.

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이후 온라인상에서 차예련이 해당 여배우로 지목되자 소속사 HB엔터테인먼트는 "확인 결과 사실무근"이라며 의혹을 전면 부인했다.

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그러나 지난달 30일 자신을 전직 캐디라고 소개한 네티즌이 최초 폭로글에 차예련으로부터 골프장에서 무례한 대우를 받았다는 내용의 댓글을 남겼다. 작성자는 2012~2013년께 차예련이 포함된 일행의 라운드를 담당했으며, 당시 차예련이 자신에게 짜증을 내거나 무시하는 태도를 보였다고 적었다. 또 차예련이 라운드 도중 걸려 온 전화를 받을 때는 공손한 말투로 대화했다며, 상대에 따라 태도가 달랐다는 이야기도 덧붙였다.

학교폭력 의혹에 이어 과거 태도를 문제 삼는 글까지 잇따르면서, 논란은 학창 시절 행적을 넘어 인성 문제로까지 번지는 양상이다. 다만 관련 폭로글은 모두 익명의 네티즌들이 작성한 것으로, 구체적인 사실관계는 확인되지 않았다.

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한편 논란이 확산하면서 남편 주상욱의 SNS에도 해명을 요구하거나 가족을 비난하는 댓글이 달렸다. 차예련의 유튜브 채널 제작진은 무분별한 루머 확산과 가족을 향한 인신공격을 막기 위해 일부 영상과 댓글 창을 비활성화하겠다고 밝혔다.

최초 의혹이 제기된 게시물은 지난 2일 임시 조치로 접근이 제한됐다. 임시 조치는 게시물의 노출을 일시적으로 중단하는 절차로, 내용의 진위를 판단한 결과는 아니다.

결국 소속사는 지난 4일 "익명으로 제기된 확인되지 않은 주장과 추측이 반복적으로 확산되고 배우의 가족들에게까지 비난이 향하는 현 상황을 매우 무겁게 받아들이고 있다"고 추가 입장을 밝혔다.

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이어 "악의적인 허위사실 유포 및 인신공격에 대해서는 관련 자료를 철저히 확보하고 법률 검토를 거쳐 책임 있게 대응하겠다"며 "허위 사실 확산으로 인한 피해가 더 이상 커지지 않도록 강력한 조치를 취하겠다"며 강경 대응을 예고했다.