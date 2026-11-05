유명 여행 유튜버 '진쓰레블', 볼리비아서 트럭 뺑소니 '참변'

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[스포츠조선 이지현 기자] 자전거로 세계 일주를 하는 한국의 유명 여행 유튜버가 볼리비아에서 뺑소니 사고로 사망했다.

채널 '진쓰레블' 운영자 조우진은 지난 4일(현지시각) 볼리비아 엘알토에서 자전거로 이동하던 중 대형 화물트럭에 치이는 사고를 당해 세상을 떠났다. 향년 33세.

현지 방송을 인용한 지인의 부고에 따르면, 사고를 낸 운전자는 현장을 벗어났다가 경찰에 검거돼 조사를 받고 있다.

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2020년 개설한 '진쓰레블'은 구독자 약 6만6000명을 보유하고 있으며 자전거로 여행하는 콘셉트로 마니아층의 인기를 끌었다.

처음 국내일주를 시작으로 유럽 전역과 아프리카, 북미를 누볐으며 1년 전부터 멕시코를 기점으로 중남미 루트를 달렸고 지난달 30일 업로드한 페루 산맥 도로편이 유작이 됐다.

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최근 영상에서 좁은 산악로를 오르내리는 장면에서 자욱한 매연 속에 대형 화물트럭과 부딪힐 뻔한 아찔한 순간이 연출돼 독자들의 걱정을 사기도 했다. 하지만 우려가 참변으로 이어지리라곤 아무도 몰랐다.

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구독자들은 마지막 영상 채널에 "황망하다"면서 애도를 표하고 있다.

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olzllovely@sportschosun.com