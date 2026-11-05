이동국 '근무태만' 의혹에 ♥이수진 작심 발언 "식탁서도 선수 영상"

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[스포츠조선 조민정 기자] 전 축구 국가대표 이동국이 억대 연봉을 받고도 308일 동안 사무실에 26일만 출입했다는 '근무 태만' 의혹에 휩싸인 가운데 아내 이수진이 결국 직접 입을 열었다. 남편이 식탁에서도 선수 영상을 손에서 놓지 못했다며 그간의 노력을 지켜본 가족으로서 속상한 심경을 전했다.

이수진은 지난 4일 자신의 SNS를 통해 용인FC 테크니컬 디렉터(TD)로 활동 중인 이동국을 둘러싼 논란에 대해 장문의 글을 게재했다.

그는 "처음 창단팀 TD를 맡는다고 했을 때 저는 조금 반대했다. 해야 할 일이 얼마나 많을까 걱정됐다"고 운을 뗐다. 이어 "그런데 새로운 팀의 시작을 하나하나 함께 만들어가는 건 큰 의미가 있는 일이라며 설레어했다. 힘든 줄도 모르는 듯 열정을 쏟는 모습이었다"고 남편의 모습을 회상했다.

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이수진은 이동국이 집에서도 축구 업무에 매달렸다고 강조했다.

그는 "매주 경기장 일정에 해외 일정들까지, 집에서는 식탁에서도 늘 선수 영상에서 눈을 떼지 못하던 날들"이라며 "100명이 넘는 선수들의 영상을 하나하나 살펴보며 30명의 선수단을 꾸리기까지, 곁에서 지켜본 시간들이 있다"고 설명했다. 그러면서 "요즘은 마음이 많이 아프고 속상하지만, 용인을 위해 얼마나 자신이 진심을 다해왔는지 곁에서 지켜본 가족들과 응원해 주시는 팬분들이 있으니 괜찮다고 한다"며 이동국의 심경도 대신 전했다.

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남편을 향한 응원도 잊지 않았다.

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이수진은 용인FC가 발표한 공식 입장문을 공유하면서 "축구를 좋아하고 누구보다 사랑하는 축구 바보"라고 이동국을 표현했다. 이어 "새로운 팀을 만드는 일에 설레어했던 그 마음과 열정 그대로. 앞으로도 변함없이 좋아하는 축구 안에서 자신의 역할에 최선을 다하며 보람을 찾았으면 좋겠다"고 덧붙였다.

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이수진이 이처럼 공개적으로 남편을 감싼 것은 지난달 불거진 근무 태만 의혹 때문이다.

앞서 지난 10월 21일 국회 문화체육관광위원회 소속 김재원 조국혁신당 의원실은 용인FC로부터 제출받은 자료를 토대로 이동국의 근무 실태에 의문을 제기했다. 자료에 따르면 이동국은 2025년 12월 14일부터 올해 10월 17일까지 308일 동안 용인미르스타디움 구단 사무실에 출입한 기록이 26일에 불과했다.

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이동국은 지난해 6월 용인FC와 2년간 테크니컬 디렉터 계약을 체결했다. 연간 보수는 1억4400만원으로 계약 기간 전체 금액은 2억8800만원이다. 시민의 세금이 투입되는 구단에서 억대 보수를 받으면서도 사무실 출입 기록이 적다는 사실이 알려지자 근무 태만 논란이 확산했다.

올해 3월부터 10월까지 예정된 전력강화회의 14차례 가운데 이동국의 사무실 출입 기록이 확인된 날짜가 하루뿐이라는 점도 도마에 올랐다.

그러나 용인FC는 해당 자료만으로 이동국의 실제 근무일을 판단하는 것은 적절하지 않다고 반박했다. 이동국은 일반 직원과 달리 정해진 출퇴근 의무가 없는 비상근 용역 계약자라는 설명이다. 문제가 된 출입 기록 역시 경기장 출입문에서 사원증을 태그한 내역으로 출입증 없이 입장한 경우나 외부 일정은 반영되지 않았다고 밝혔다.

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구단은 이동국이 국내외 전지훈련과 해외 협약 업무를 제외하고도 평균 주 1~2회 사무실에 출근했다고 설명했다. 주요 안건을 결정하는 전력강화위원회 회의 4차례에도 모두 참석했다는 입장이다.

이동국 측 역시 앞서 비상근 형태로 억대 보수를 받는 모습이 국민에게 부족하게 비친 점에 대해 송구하다는 입장을 밝힌 바 있다. 그러면서 사무실 밖에서도 전화와 메신저 등을 통해 업무를 이어왔다고 해명했다.

용인FC는 지난 3일에도 공식 홈페이지에 '최근 구단 테크니컬디렉터(TD)와 관련하여 제기된 사안에 대해 시민과 팬 여러분께 드리는 말씀'이라는 제목의 입장문을 게재했다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com