심형래, '명품백 당근 판매' 논란에 입 열었다…"농담한 건데 진짜로"

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 이지현 기자] 코미디언 겸 영화감독 심형래가 유튜브 제작진에게 선물한 명품 가방이 중고거래 플랫폼 '당근'에 올라왔다는 발언으로 화제를 모은 가운데, 해당 이야기가 농담이었다고 직접 밝혔다.

지난 3일 심형래의 유튜브 채널 '영구 TV'에는 '방송 40년 만에 최대 위기? 북조리시장에서 카메라 끌 뻔했습니다'라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 심형래는 제작진과 이야기를 나누던 중 최근 자신을 둘러싼 명품 가방 관련 보도를 언급했다. PD는 심형래에게 "(심형래) 감독님 작가분이 요새 기사…"라고 입을 열었다.

Advertisement

그러자 심형래는 "내가 준 백을 당근에 팔았다 그래가지고 웃자고 농담한 거를 사람들 진짜로 받아들였다"라고 말했다. 이에 한 출연자가 "오늘 갖고 오시지!"라고 말하며 작가를 쳐다봤고, 작가는 자막으로 '그 생각을 못 했네…'라고 적어 눈길을 끌었다. 앞서 화제를 모았던 명품 가방 중고 판매 이야기가 실제 상황이 아닌 농담이었다는 취지다.

해당 논란은 심형래가 유튜브 제작진에게 고가의 명품 가방을 선물했다는 일화가 알려지면서 불거졌다. 특히 선물받은 가방이 중고거래 플랫폼 당근에 올라왔다는 이야기가 전해지면서 관심을 모았다.

Advertisement

당시 일부 보도에서는 심형래가 제작진에게 1000만원 상당의 명품 가방을 선물했지만, 이를 받은 작가가 중고거래 플랫폼에 내놓았다는 내용이 다뤄졌다. 심형래의 선물이 중고 매물로 등장했다는 이야기가 뜻밖의 화제를 모은 것이다.

Advertisement

그러나 심형래는 이번 영상에서 해당 발언이 농담이었다는 점을 직접 언급했다. 제작진과 주고받은 이야기가 실제 상황처럼 받아들여진 데 대해 웃으며 해명한 셈이다.

Advertisement

한편 심형래는 과거 영화 제작과 사업 실패 등으로 막대한 채무를 떠안았으며, 2013년 개인파산을 선고받은 바 있다. 이후 유튜브 채널 '영구 TV'를 통해 팬들과 소통하며 활동을 이어가고 있다.

olzllovely@sportschosun.com