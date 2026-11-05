안재욱, 음주운전 2번·뇌수술하고도 또 술 토크 "떳떳하게 마시려고 육아"

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[스포츠조선 이우주 기자] 가수 겸 배우 안재욱이 또 한번의 술 토크로 논란이 되고 있다.

4일 방송된 MBC 예능프로그램 '라디오스타'에서는 안재욱, 정영주, 엔믹스 릴리, 유병권이 게스트로 출연했다.

약 4년 만에 '라디오스타'에 출연한 안재욱은 그간 아이들의 육아에 집중했다고 밝혔다. 김구라는 "아이들한테 하는 거 보고 깜짝 놀랐다. 대단하더라"라고 감탄했고 안재욱은 "작품을 쉬는 동안 만큼은 많은 시간을 보내려 한다"고 밝혔다.

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초등학교 4학년, 6살 아이를 키우고 있는 안재욱. 김구라는 "재욱 씨 삶을 보니까 열심히 육아하더라. 그런데 술을 마시기 위해 열심히 하는 거 같다. 점수 따려고"라고 모함했고 유세윤은 "그래야 야간의 자유가 생기냐"고 거들었다. 이에 안재육은 "떳떳하게"라고 인정하며 "저녁 차려주고 설거지하고 애들을 재우고 '아빠 잠깐만 나갔다 올게'(한다)"라고 너스레를 떨었다.

김구라의 발언으로 시작된 술 토크지만 반응은 싸늘했다. 안재욱은 음주운전으로 2번이나 적발된 이력이 있고, 심지어 뇌 수술까지 받은 바 있기 때문.

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안재욱은 2003년 한 드라마 뒤풀이 후 음주운전으로 사고를 낸 데 이어 2019년 지방 스케줄을 마친 뒤 술자리를 갖고, 다음 날 오전 서울로 직접 차를 몰던 중 경찰의 음주단속에 적발되면서 면허 정지 처분을 받았다.

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또한 안재욱은 2013년 미국 여행 중 급성 뇌출혈로 수술을 받고 겨우 깨어났지만 약 5억에 달하는 병원비를 청구받았다고도 밝혔다.

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이 가운데 안재욱은 지난 2월 음주 예능 프로그램 '짠한형 신동엽'에 출연해 술에 대한 애정을 드러내며 비판을 받은 바 있다. 음주운전으로 두 차례 적발된 전력이 있는 만큼 술을 소재로 한 발언이 반복해서 주목받는 상황은 아쉬움을 남긴다.

wjlee@sportschosun.com