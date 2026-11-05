이주승, 성수동 자가 마련 후 겹경사 "단편영화 심사위원 돼" ('나혼산')

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 이우주 기자] MBC '나 혼자 산다'의 '이 감독' 이주승이 단편 영화 심사위원이 된 모습이 공개된다. 글로벌 거장인 박찬욱·봉준호 감독을 이은 '무지개 거장' 이주승의 탄생이 예고돼 기대가 쏠린다.

오는 6일 방송되는 MBC '나 혼자 산다'(연출 허항, 강지희, 김진경, 문기영, 정지운, 김규리)에서는 단편 영화 심사 위원이 된 '이 감독' 이주승의 본업 모멘트가 공개된다.

공개된 사진 속에는 이주승이 경건한 마음으로 주방 테이블에 노트북, 공책, 그리고 빠질 수 없는 토마토 주스를 준비해 놓은 모습이 담겨 있다. 노트북 화면에 몰입한 그의 눈빛이 예사롭지 않다.

Advertisement

이주승은 "단편 영화 감독으로서 영화제 심사 기회가 온다"라며 한 영화제의 단편 영화 심사위원으로 참여하게 됐다고 밝혀 무지개 회원들을 놀라게 한다. 단편 영화 감독과 심사위원을 거쳐 세계적인 거장이 된 박찬욱 감독, 봉준호 감독을 이은 '무지개 거장(?)' 이주승 감독의 승승장구 성장에 이목이 집중된다.

이주승이 심사할 단편 영화 작품은 무려 50편으로, 그는 한 편 한 편에 집중하면서도 한 손으로는 공책에 응원과 격려를 담은 코멘트와 심사표를 써 내려간다.

Advertisement

한편 '이 감독' 이주승은 자신만의 디테일한 심사 기준도 밝힌다. 과연 그의 심사 기준은 무엇일지, 또 심사를 하고 난 소감은 어땠을지 궁금증을 끌어올린다.

Advertisement

단편 영화 심사위원이 된 '이 감독' 이주승의 본업 모멘트는 오는 6일 밤 11시 10분에 방송되는 MBC '나 혼자 산다'에서 확인할 수 있다.

Advertisement

'나 혼자 산다'는 1인 가구 스타들의 다채로운 무지개 라이프를 보여주는 싱글라이프 트렌드 리더 프로그램으로, 꾸준한 사랑을 받고 있다.

wjlee@sportschosun.com