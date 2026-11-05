류이서, 유산 아픔 딛고 ♥전진과 웨딩드레스…결혼 6년 차에도 팔짱 꼭

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[스포츠조선 조민정 기자] 그룹 신화 전진의 아내 류이서가 결혼 6주년을 기념해 촬영한 리마인드 웨딩 화보를 추가 공개했다. 최근 유산의 아픔을 고백했던 류이서는 남편과 꼭 붙어 다정한 포즈를 취하며 변함없는 부부애를 드러냈다.

류이서는 5일 자신의 SNS에 "헤헤"라는 짧은 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.

공개된 사진에는 전진과 류이서가 결혼 6주년을 맞아 촬영한 리마인드 웨딩 화보가 담겼다. 류이서는 은은한 광택이 감도는 아이보리색 웨딩드레스에 커다란 헤어 장식을 착용하고 우아한 분위기를 자아냈다. 레이스 소재가 돋보이는 드레스는 단아하면서도 빈티지한 매력을 더했다. 전진은 검은색 슈트에 흰색 티셔츠를 매치해 편안하면서도 세련된 신랑의 모습을 완성했다.

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두 사람의 다정한 모습도 눈길을 끌었다. 류이서는 전진의 팔짱을 꼭 낀 채 남편의 어깨에 머리를 기울이며 카메라를 바라봤다. 또 다른 사진에서는 전진을 사랑스럽게 올려다보며 환하게 미소 지었다. 전진은 카메라를 정면으로 바라보며 담담한 표정을 유지해 두 사람의 상반된 모습이 웃음을 자아냈다. 결혼 6년 차에도 여전히 신혼부부 같은 분위기가 돋보인다.

앞서 류이서는 지난 1일에도 리마인드 웨딩 사진을 공개한 바 있다. 당시 그는 "특이하게 6주년에 리마인드 웨딩. 함께할 수 있어 너무 행복했다"며 "예쁘게 담아준 사진과 영상이 너무 많아 열심히 다 올려보겠다"고 밝혔다. 전진은 아내의 게시물에 "함께할 수 있어 영광이었습니다. 이서 씨"라고 댓글을 남겼고 류이서는 "맙소사"라고 답하며 유쾌한 부부의 모습을 보여줬다.

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한편 전진과 류이서는 지난 2020년 결혼했다. 두 사람은 SBS '동상이몽2-너는 내 운명'을 통해 신혼 생활을 공개하며 사랑받았다.

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올해 4월에는 시험관 시술을 통해 2세를 준비하고 있다고 밝혔지만 최근 안타까운 소식을 전했다. 류이서는 지난달 16일 유튜브를 통해 첫 배아 이식 후 임신에 성공했으나 임신 7주 차에 유산했다고 고백했다. 그는 "잠깐이라도 찾아와 준 아기에게 정말 고맙다"며 남편 역시 곁에서 마음고생이 많았다고 털어놨다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com