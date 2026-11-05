유혜정 딸, '이혼 19년' 父 서용빈에 솔직 고백 "갓난아기 때 말고 추억 없어"

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[스포츠조선 이우주 기자] 배우 유혜정의 딸 서규원이 아빠 서용빈과의 관계를 솔직히 밝혔다.

4일 유튜브 채널 '붕어빵이네 혜정규원'에서는 '퇴근 후 아빠랑 소주 한 잔'이라는 제목의 영상이 게재됐다.

퇴근 후 서규원은 "오늘 아빠를 만나서 소주를 마시려 한다. 저희만의 아지트가 있다. 원래 비밀인데 그 맛집을 여러분께 소개해드리려 한다"며 "시즌 끝난 기념 고생주를 마실 거다. 열심히 했지만 아빠한테 만족할 만큼의 결과가 아니었을 거 같아서 한번 '괜찮아'라고 해주겠다"고 아빠 서용빈을 만나러 갔다.

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서용빈을 만난 서규원은 어렸을 때부터 단골인 고깃집으로 향했다. 가게 사장님과도 친근하게 대화를 나눈 두 부녀. 사장님은 "아빠 출연료 주냐"고 물었지만 서규원은 고개를 저었다. 이에 "삥 뜯는 거냐"고 웃던 사장님은 "근데 아빠랑 추억 같은 거 남겨서 좋긴 좋겠다"고 밝혔다.

이를 인정한 서규원은 "왜냐면 아빠랑은 갓난아기 때 말고는 추억이 별로 없다"고 솔직히 말했고 사장님은 "나중에 보면 눈물나고 옛날 생각나고 좋겠다"고 밝혔다.

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한편, 배우 유혜정과 야구선수 출신 서용빈은 1999년 결혼, 이듬해 딸 서규원을 출산했으나 2007년 이혼했다.

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wjlee@sportschosun.com