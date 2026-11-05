사유리, 父과거도 거침없는 폭로..."여자들이 많이 집에 들렀다고"

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[스포츠조선 이지현 기자] 방송인 사유리가 어린 시절 학업에 어려움을 겪었던 사연부터 부모님의 결혼 비화까지 솔직하게 털어놨다.

4일 사유리의 유튜브 채널에는 아버지와 단둘이 데이트를 즐기며 가족의 오래된 추억을 꺼냈다. 평소 쉽게 나누지 못했던 어린 시절 이야기부터 부모님의 연애와 결혼 생활까지 예상치 못한 폭로가 이어졌다.

이날 사유리 아버지는 "사유리 어릴 때 엄마랑 오빠랑 주로 셋이 같이 있었다. 나는 일 때문에 아이들과 시간을 많이 보내지 못했다"면서 "사유리는 유치원 때 계단 서너 칸 위에서 뛰어내릴 만큼 활발한 아이였다"고 회상했다.

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그러면서도 "공부를 싫어해서 못했다"면서 "한참 나중에 '아빠 나 사실 공부 못 하는 아이였어'라고 했다. 깜짝 놀랐다"고 덧붙였다.

이에 사유리는 초등학교 시절을 떠올리며 "초등학교 3학년 때 선생님이 엄마에게 '사유리가 수업을 못 따라가고 있는 거 아세요?'라고 했다"고 밝혔다. 이어 "그때 엄마가 처음으로 깨달았다고 하더라. 나는 초등학교 1학년 때부터 공부를 아예 못했다"고 고백했다.

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뒤늦게 딸의 학업 문제를 알게 된 어머니는 과외 선생님을 붙이고 학원에도 보내는 등 노력했지만, 사유리는 "그래도 안 됐다"고 털어놨다. 아버지도 "머리가 나쁜지 어떤지도 몰랐다"면서 "나 닮았다"고 너스레를 떨었고, 사유리는 유전자를 뜻하는 "DNA"를 언급해 웃음을 자아냈다.

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화제는 자연스럽게 부모님의 과거로 이어졌다. 부모님의 결혼 과정에 얽힌 뜻밖의 사연도 공개됐다.

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사유리는 "엄마랑 아빠가 결혼할 때 반대가 있어서 도망갔다고 들었다"며 두 사람의 결혼이 순탄치 않았다고 밝혔다. 이에 아버지는 "엄마랑 트럭을 타고 후쿠이(엄마 고향)에서 도쿄까지 왔다"고 이야기했다.

특히 결혼 전 아버지에 대한 뒷조사가 이뤄졌다는 이야기를 꺼내며 "외할아버지가 사설 탐정을 고용해서 3개월 동안 미행 했더니, 여자들이 집에 많이 왔다 갔다 해서 문제가 많았다고 하더라"고 밝혔다.

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그러자 아버지는 "전 여자친구가 남자한테 속아서 돈이 없다고 하니 돈을 줬다든가, 옛날에 만나던 여자를 다시 만나는구나 (바람피는 구나)라고 생각했대"라며 50년 전 썰을 풀며 웃었다.

과거를 거침없이 폭로하는 아버지에 사유리는 "옛날 이야기니까"라며 웃어 넘겼다. 이어 "그런데 그게 우리 아빠다. 그래서 또 완전히 이해한다"며 아버지의 꾸밈없는 모습에 웃음을 터뜨렸다.

한편 사유리는 2020년 일본에서 정자를 기증받아 아들 젠을 출산했으며, 방송과 유튜브 등을 통해 육아 일상을 공개하고 있다.

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olzllovely@sportschosun.com