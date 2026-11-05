“교무실서 토하고 수업”...‘대치동 강사’ 나솔 15기 영자, 임신 8개월 D라인 공개

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[스포츠조선 조민정 기자] ENA·SBS Plus '나는 솔로' 15기 영자가 임신 8개월 차에 접어든 근황을 깜짝 공개했다. 영어학원 원장으로 일하며 임신 사실을 숨겨왔던 그는 만삭에 가까운 D라인을 공개하며 오는 12월 아들을 출산할 예정이라고 밝혔다.

15기 영자는 5일 자신의 SNS에 "나는 솔로 15기 영자, 이제 아들맘이 됩니다"라는 글과 함께 남편과 촬영한 만삭 화보를 게재했다.

그는 "조금 늦은, 만삭 원장님의 임밍아웃"이라며 "어느덧 임신 8개월, 9개월을 앞두고 이렇게 전해본다"고 밝혔다.

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공개된 사진 속 영자는 남편과 나란히 선 채 거울 앞에서 포즈를 취하고 있다.

두 사람은 같은 패턴이 들어간 흰색 셔츠와 선글라스를 착용하고 음료를 마시며 유쾌한 분위기를 연출했다. 영자는 검은색 튜브톱과 치마 사이로 불룩하게 나온 D라인을 드러냈고, 남편은 뒤에서 아내의 배를 감싸 안으며 다정한 모습을 보였다.

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여기에 영자는 배 위에 하트 모양 선글라스와 혀를 내민 웃는 얼굴을 그려 넣어 장난기 넘치는 만삭 화보를 완성했다.

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임신 사실을 뒤늦게 알린 이유도 공개했다.

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현재 대치동과 명일동에서 영어 교육 관련 일을 하고 있는 영자는 "학원 강사이자 원장이다 보니 아이들이 혹시 수업 걱정을 하거나 불안해하지 않을까 싶어 조심스럽게 미뤄왔던 소식"이라고 설명했다.

임신 기간이 순탄하지만은 않았다고도 털어놨다. 그는 "임신 준비하던 5개월 동안은 오히려 살이 부쩍 찌고 임신 초기에는 쉬는 시간에 교무실에서 혼자 토하고 다시 수업에 들어가던 날들도 있었다"며 입덧을 견디면서 수업을 이어갔던 사연을 공개했다.

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출산 일정도 구체적으로 밝혔다. 당초 예정일은 2027년 1월 1일이었지만 영자는 이보다 이른 오는 12월 18일 아들과 만날 계획이라고 전했다.

태명도 공개했다. 영자는 자신의 학원 이름인 '블랙펄'에서 '펄'을 따고 아기의 '럭'을 더해 태명을 '펄럭'으로 지었다고 밝혔다. 그러면서 "펄럭아, 우리 금방 만나자"라며 곧 태어날 아들을 향한 설렘을 드러냈다.

한편 영자는 지난 2023년 방송된 '나는 솔로' 15기에 출연해 얼굴을 알렸다. 당시 10년 차 대치동 영어강사라고 자신을 소개했던 그는 결혼을 위해 평일 일정을 비우고 촬영에 참여했다고 밝혀 눈길을 끌었다.

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방송에서는 최종 커플이 되지 못했지만 이후 프로그램을 보고 호감을 느낀 비연예인 남성과 새로운 인연을 맺었다. 남편은 방송을 본 뒤 SNS 메시지로 먼저 연락했고 두 사람은 약 7개월간 교제한 끝에 2024년 3월 결혼했다.

영자는 지난해 3월 방송된 '나는 SOLO, 그 후 사랑은 계속된다'에 남편과 함께 출연해 신혼 일상을 공개하기도 했다. 당시 남편은 서울 청담동에서 부동산 관련 법인을 운영한다고 밝혔고, 영자는 남편이 배우 정우와 코미디언 김원효를 닮았다며 애정을 드러냈다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com