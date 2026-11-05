정우성, 절대권력 한명회 된다..'살생부' NO타협 파격 액션 예고

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 조지영 기자] 사극 액션 영화 '살생부'(김홍선 감독, 영화사채움·영화사테이크·라이브러리 컴퍼니 제작)가 첫 삽을 떴다.

역사적 사실에 과감한 상상력을 더해 만들어진 독창적인 세계관, 기존 사극에서 볼 수 없었던 강렬한 캐릭터, 매회 예측 불가능한 전개와 숨 막히는 긴장감으로 독자들을 사로잡았던 인기 웹툰 '살생부'. 그 압도적인 세계관이 스크린으로 옮겨져 지금껏 한국 영화에서 경험하지 못한 새로운 액션 사극의 탄생을 예고하고 있다.

먼저 정우성은 피의 숙청 끝에 절대권력을 손에 넣은 한명회 역을 맡아 파격적인 변신에 나선다. 냉철한 지략과 압도적인 무예를 겸비한 한명회는 권력을 위해서라면 그 어떤 희생도 마다하지 않는 비정한 인물. 정우성은 냉혹한 카리스마와 압도적인 존재감으로 지금껏 본 적 없는 한명회를 완성할 예정이다.

Advertisement

정성일은 한명회에게 깊은 원한을 품고 복수를 준비하는 반석으로 변신한다. 비밀 조직 화접몽과 함께 한명회를 무너뜨리기 위한 치밀한 계획을 실행에 옮기는 인물로, 극의 긴장감을 더한다.

한때 조선 최고의 무사로 이름을 떨치며 지금은 조선 최고의 무사 백무한(최무성)을 길러낸 스승이자 대장장이 지학 역은 백윤식이 맡았다. 화려했던 과거를 뒤로하고 세상과 거리를 둔 채 살아가지만, 예기치 못한 순간 이야기의 흐름을 뒤바꾸는 인물로 묵직한 존재감을 드러낸다. 그리고 위하준은 왕좌를 향한 거침없는 야망을 품은 수양대군으로 출연해 서늘한 위압감을 선보인다.

Advertisement

최귀화는 한명회의 최측근이자 권력의 핵심 인물인 윤겸 역을 맡는다. 한명회를 위협하는 자들에게 한 치의 자비도 허락하지 않는 냉혹한 인물로 돌아왔다. 단종 복위를 위해 목숨을 건 사육신의 핵심 인물 박팽년은 박지환이 맡았다. 거대한 권력 앞에서도 신념을 굽히지 않는 강직한 충신으로, 한명회에 맞서 치열한 대립을 펼친다.

Advertisement

최무성은 한명회의 죽마고우이자 조선 최고의 검객 백무한 역을 맡는다. 권력과 우정 사이에서 비극적인 운명을 맞이하는 인물로, 한명회와의 깊은 인연을 통해 극의 서사에 깊이를 더한다. 고창석은 '북방의 대호'라 불리며 조선을 호령했던 명장 김종서로 변신해 강렬한 카리스마와 무게감을 선사한다.

Advertisement

조복래는 한명회의 명령을 수행하는 잔혹한 암살 조직의 수장 유혈목으로 변신한다. 피도 눈물도 없는 냉혈한으로, 수단과 방법을 가리지 않는 무자비한 살육을 통해 극의 잔혹함을 극대화한다. 최다니엘은 반석, 박팽년(박지환)과 함께 한명회에 맞서는 성삼문 역을 맡는다. 목숨보다 신념을 앞세워 불의에 저항하는 인물로, 단종 복위를 위한 거대한 움직임의 중심에 선다. 현봉식은 한명회의 측근으로 권력의 중심에서 암약하는 노광 역을 맡아 극에 또 다른 갈등을 더한다. 이성욱은 박팽년(박지환), 성삼문(최다니엘)과 뜻을 함께하며 단종 복위를 도모하는 하위지로 변신해 굽히지 않는 절개와 결기를 보여줄 예정이다.

한명회의 살생부에 감춰진 비밀을 추적하며 복수를 위해 스스로 야귀가 된 백이화와 한명회의 오른팔이자 조선 최강의 무사 장길도의 캐스팅은 여전히 베일에 싸여 있다. 피로 얽힌 운명의 중심에서 강렬한 액션과 예측 불가능한 전개를 이끌 두 인물을 과연 누가 연기할지 기대가 모아진다.

Advertisement

타협 없는 연출과 파격적인 액션으로 독보적인 스타일을 구축해 온 김홍선 감독이 '살생부'의 메가폰을 잡았다. '공모자들' '기술자들' '반드시 잡는다' '변신' '늑대사냥' 등을 통해 자신만의 강렬한 장르적 색채를 선보여 온 김홍선 감독은 영국 범죄 액션 시리즈 '갱스 오브 런던' 시즌 3의 리드 디렉터로 활약하며 해외로 활동 영역을 넓혔다. 특히 '늑대사냥'으로 세계 유수의 영화제에서 주목받으며 장르 연출의 저력을 입증한 데 이어, 박찬욱, 봉준호 감독 등 세계적인 국내 거장들이 몸담고 있는 할리우드 대형 엔터테인먼트 에이전시 WME(William Morris Endeavor)와 계약을 체결하며 글로벌 행보에 박차를 가했다.

이번 '살생부'에서는 피로 얼룩진 권력의 민낯과 생존을 건 처절한 대결을 특유의 거침없는 액션과 강렬한 미장센으로 그려내며, 기존 사극의 틀을 깨는 새로운 액션 느와르를 선보일 예정이다.

할리우드와 글로벌 대작에서 활약해 온 해외 제작진의 합류도 기대를 모은다. HBO 오리지널 시리즈 '하우스 오브 드래곤', 넷플릭스 시리즈 '위쳐' '원피스' 등에 참여한 촬영감독 라스 콕스(Lars Cox)와 크리스토퍼 놀란 감독의 '오디세이'를 비롯해 '분노의 질주' 시리즈 등 세계적인 대작에 참여한 조명감독 키런 웨이트(Kieran Waites)가 합류한다. 김홍선 감독 특유의 거침없는 액션 연출에 세계적인 제작진의 감각이 더해져, 지금껏 한국 사극에서 볼 수 없었던 강렬하고 독창적인 영상미를 선보일 예정이다.

Advertisement

김종훈 감독의 동명 웹툰을 원작으로 한 '살생부'는 피로 권력을 쟁취한 조선 최고의 권력자, 그에게 모든 것을 빼앗기고 복수의 화신이 된 야귀, 그리고 조선 최고의 무사를 중심으로 펼쳐지는 이야기를 그린 작품이다. 정우성, 정성일, 백윤식, 위하준, 최귀화, 박지환, 최무성, 고창석, 조복래, 최다니엘, 현봉식, 이성욱, 이지훈, 홍우진, 백성현 등이 출연했고 '공모자들' '기술자들' '늑대사냥'의 김홍선 감독이 연출을 맡는다.

조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com