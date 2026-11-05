'괴물급 신예' 배강희, 독보적 분위기로 차세대 '여자의 악마' 등극

29일 롯데시네마 건대입구에서 열린 영화 '최종면접'의 제작보고회. 배강희가 포즈를 취하고 있다. 허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.09.29/

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[스포츠조선 조지영 기자] 괴물급 연기력을 펼치며 주목 받고 있는 신예 배강희가 독보적인 분위기로 '여자의 악마'에 등극했다.

지난 4일 소속사 하이지음스튜디오는 배강희의 다채로운 모습이 담긴 데이즈드 11월 호 화보 비하인드 컷을 여러 장 공개했다.

공개된 사진 속 배강희는 블랙 재킷을 활용한 스타일링으로 절제된 카리스마를 발산한다. 무심한 듯 깊이 있는 눈빛과 자연스러운 표정에 감각적인 포즈가 더해져 세련된 분위기를 그려낸다. 특히 군더더기 없는 스타일링 속에서도 선명하게 드러나는 개성과 도도한 아우라가 보는 이들의 시선을 사로잡는다.

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또 다른 컷에서는 카메라를 응시하는 강렬한 눈빛과 섬세한 표정으로 깊은 인상을 남긴다. 정적인 분위기 속에서도 시선과 표정에 미묘한 변화를 주며 사진마다 색다른 매력을 선보여 남다른 존재감을 드러냈다.

배강희는 지난 4일 개봉한 미스터리 영화 '최종면접'(김정훈 감독, 커버넌트픽처스 제작)을 통해 빈틈없는 스펙을 갖춘 완벽주의자 차주원 역으로 첫 스크린 데뷔에 나선다. 자신의 감정을 좀처럼 드러내지 않는 냉철한 인물로 변신해 극의 긴장감을 더하며 캐릭터가 가진 단단하고 냉철한 면모를 섬세하게 표현했다.

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그간 배강희는 넷플릭스 시리즈 '더 글로리'의 어린 이사라부터 tvN '무인도의 디바' 속 은모래, 넷플릭스 영화 '사마귀'의 양수민까지 강렬하면서도 각기 다른 매력을 지닌 캐릭터들을 자신만의 방식으로 소화해 왔다.

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이처럼 다채로운 캐릭터를 개성 있게 표현하며 주목받는 신예로 존재감을 드러낸 배강희. 이번 '최종면접'에서는 또 어떤 얼굴로 관객들을 사로잡으며 배우로서의 스펙트럼을 넓혀갈지 관심이 집중된다.

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한편, 아사쿠라 아키나리 작가의 소설 '여섯 명의 거짓말쟁이 대학생'을 리메이크한 '최종면접'은 최종면접장에 모인 6인의 지원자들이 각자의 폭로가 담긴 의문의 봉투를 발견하면서 서로를 의심하고 혼란에 빠지는 이야기를 그린 작품이다. 조이현, 김재원, 신승호, 강유석, 곽동연, 배강희가 출연했고 '쩨쩨한 로맨스' '탐정: 더 비기닝' '해적: 도깨비 깃발'의 김정훈 감독이 연출을 맡았다.

조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com