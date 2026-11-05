리센느, '거제 야호'는 어떻게 '국민 걸그룹'이 됐나[SC이슈]

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 백지은 기자] 그룹 리센느가 이번에도 '중소돌의 기적'을 이뤄냈다.

리센느는 2일 오후 6시 미니 4집 '펄스'를 발매했다.

이번 앨범은 '거제 야호' 등의 밈을 타고 '러브 어택'이 역주행을 한 후 처음 선보이는 신보였던 만큼, 리센느의 운명을 가를 수 있는 중요한 기점이었다. 신인 혹은 중소 기획사 걸그룹에게 '역주행'은 양날의 검이다. 강렬한 단발성 화제성으로 그룹 인지도를 끌어올릴 수는 있지만, 후속 활동에서 그 기대감을 잇지 못하면 '원히트원더'로 사라지기 십상이기 때문이다.

Advertisement

그러나 리센느는 음반 발표 두 시간 만에 타이틀곡 '위드'를 국내 최대 음원 사이트인 멜론 톱100 차트 1위에 직행시켰고, 수록곡 전체 차트인에도 성공했다. 이는 일시적인 밈이 아닌, 완벽한 '대세'로 인정받았음을 입증하는 일이다.

3일 블루스퀘어 우리카드홀에서 열린 RESCENE (리센느) 4th Mini Album 'PULSE' 발매 쇼케이스. 리센느가 타이틀곡 'With' 무대를 선보이고 있다. 허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.03/

리센느는 어떻게 '국민 걸그룹' 반열에 올랐을까.

Advertisement

직관적인 콘셉트가 오히려 독보적인 브랜드를 만들었다. 최근 K팝은 Y2K와 세계관 중심의 복잡한 스토리에 빠져있다. 그런데 리센느는 '향기로 음악을 기억시킨다'는 차별화된 정체성을 제안했다. 특정 향기를 맡았을 때 관련된 기억이 피어오르는 프루스트 효과를 음악적으로 구현, 리센느의 음악을 들었을 때 시각적 청각적 잔향을 남기도록 한 것이다. 또 앨범 디자인부터 무대 연출에 이르기까지 플로럴, 아쿠아 등 감각적인 테마를 일관되게 보여주며 타 그룹과 차별화되는 세련된 브랜딩을 완성했다.

Advertisement

3일 블루스퀘어 우리카드홀에서 열린 RESCENE (리센느) 4th Mini Album 'PULSE' 발매 쇼케이스. 리센느가 타이틀곡 'With' 무대를 선보이고 있다. 허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.03/

버클리 음대 출신 프로듀서진이 만든 압도적인 음악 완성도는 리센느의 무게 중심을 묵직하게 잡아줬다. 2000년대 명곡들을 연상시키는 비트 구조와 겹겹히 쌓아올린 화음 라인은 복잡한 이지리스닝이나 과도한 시저퍼에 피로감을 느끼던 4050 삼촌팬의 향수를 자극했다.

Advertisement

'러브어택'의 역주행 후 카라의 '프리티걸'을 리메이크한 것은 리센느의 기획력이 돋보이는 신의 한수였다. 4050 세대의 바이블 같은 '프리티걸'로 2000년대 후반의 아날로그 감성과 레트로 팝 멜로디를 내세우면서 '밈'을 타고 관심을 보였던 삼촌팬들이 아무 거부감 없이 즉각적으로 반응할 수 있도록 한 것이다. 여기에 감각적인 세션 편곡과 겹겹이 쌓아올린 화음이 세련미를 더하며 숏폼을 접한 1020 세대까지 사로잡는 세대 통합형 카드가 됐다.

여기에 원이의 개인 채널을 통해 유쾌하고 성실한 모습을 꾸준히 어필하면서 '잘 자라는 조카'를 보는 듯한 유대감을 형성했다.

Advertisement

3일 블루스퀘어 우리카드홀에서 열린 RESCENE (리센느) 4th Mini Album 'PULSE' 발매 쇼케이스. 리센느가 타이틀곡 'With' 무대를 선보이고 있다. 허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.03/

그동안 4,5세대 아이돌 시장은 대형 기획사의 자본력과 화려한 해외 프로듀싱진을 앞세운 언론 플레이와 글로벌 인프라가 지배하는 곳이었다. 하지만 중소 기획사 출신인 리센느가 연속 히트를 기록하며 친근한 대중적 접점을 확장하고 유입된 팬들을 충성 팬덤으로 정착시키는 고품질 사운드와 서사가 있으면 성공할 수 있다는 새로운 성장 방정식을 제시하게 됐다. 또 카라 소녀시대 등 2세대 걸그룹에 열광했던 삼촌팬들을 다시 한번 K팝 신으로 끌어당기며 K팝이 1020 젠지 세대의 전유물이 아닌, 세대 통합 시장이 될 수 있음을 증명했다.

리센느는 '위드'로 본격 활동을 전개한다. '위드'는 25일 개봉하는 영화 '헥스 : 마녀왕국' 엔딩 크레딧 곡으로 삽입되는 겹경사를 누렸다. 국내 걸그룹 노래가 디즈니 영화 엔딩크레딧으로 삽입되는 것도, 국내 개봉하는 자막 버전과 더빙 버전에 모두 수록되는 것도 리센느가 최초다.

백지은 기자 silk781220@sportschosun.com