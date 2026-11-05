[공식] 정해인, 드디어 해이니즈 만난다…팬미팅 '밋 미 데어' 개최

사진 제공=FNC엔터테인먼트

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[스포츠조선 안소윤 기자] 배우 정해인이 약 2년 만에 팬미팅 투어를 개최한다.

정해인은 내년 1월 16일 홍콩을 시작으로 2027 JUNG HAE IN FAN MEETING 'MEET ME THERE'(2027 정해인 팬미팅 '밋 미 데어')를 개최한다. 투어는 1월 23일 방콕, 1월 31일 마닐라, 2월 10일 산티아고, 2월 12일 상파울루, 2월 14일 멕시코 시티, 2월 21일 타이베이로 이어지며 서울에서 팬미팅의 대미를 장식할 예정이다.

이번 팬미팅 투어는 지난 2024년 개최한 'OUR TIME'(아워 타임) 이후 약 2년 만에 진행되는 것으로, 오랜만에 각국의 팬들을 만나 그동안 나누지 못했던 이야기를 전할 예정이다. 특히 서울과 아시아 주요 도시를 비롯해 지난 투어에서 처음 방문했던 라틴아메리카 지역까지 다시 찾으며 국내외 팬들과 특별한 시간을 보낼 전망이다.

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팬미팅 타이틀 'MEET ME THERE'는 각자의 자리에서 서로 다른 시간을 보내던 정해인과 해이니즈(팬덤명)가 마침내 한곳에서 만나 같은 시간을 나누는 순간을 의미한다. 오랜 기다림 끝에 마주하는 반가움과 설렘, 그곳에서 새롭게 쌓아갈 추억을 담아 뜻깊은 만남을 예고한다.

정해인은 지난 8월 공개된 넷플릭스 시리즈 '이런 엿같은 사랑'에서 순애남 장태하 역을 맡아 순도 높은 로맨스 연기로 전세계 시청자의 사랑을 받은 바 있다. 또한 내년 공개 예정인 티빙 오리지널 '러브 바이러스'에서 능력있는 변호사이자 강채린(신세경)의 오랜 남자친구 하도운 역을 맡아 깊이 있는 감정선 뿐만 아니라 캐릭터의 변화를 입체적으로 그려내며 또 다른 모습을 보여줄 예정이다.

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안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com