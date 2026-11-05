김윤석, 나홍진 감독과 불화설 해명 "40시간 잠 안 재워 싸웠다고" ('유퀴즈')

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[스포츠조선 이우주 기자] '유퀴즈' 김윤석이 나홍진 감독과의 싸움 썰에 대해 해명한다.

5일 tvN '유퀴즈 온 더 블럭' 측은 배우 김윤석의 출연 예고를 공개했다.

39년 만 첫 예능 출연이라는 김윤석에 유재석은 "출연 결정하고 어땠냐. 떨리거나 그러지 않냐"고 소감을 물었고 김윤석은 "떨리는 것도 있지만 세게 예능하시는 분들도 있지 않냐. 춤추게 하고 난리를 피우고. 약간씩 헷갈린다"고 토로했다.

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이에 유재석은 "예전엔 그런 프로그램이 유행해서 저도 그 중에 한 명이었는데 요즘 그런 스타일의 방송은 예전보다 사라졌다"고 밝혔다.

'타짜' 출연 후 유명 감독들의 러브콜이 쏟아진 가운데 김윤석이 선택한 차기작은 나홍진 감독의 데뷔작 '추격자'였다. 유재석은 "40시간 정도 잠을 안 짜고 찍어서 나홍진 감독님과 싸웠다"며 항간에 떠도는 불화설을 언급했다. 이에 김윤석은 "그건 명확하게 얘기해드리겠다. 잘못된 거다. 누군가가 고친 거다. 만들어낸 것"이라 해명해 관심을 모은다.

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한편, 김윤석이 출연하는 tvN '유퀴즈 온 더 블럭'은 오는 11일 밤 8시 45분에 방송된다.

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wjlee@sportschosun.com