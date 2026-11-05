코미디언 김동하, ♥9살 연하와 11월 결혼…“싱글의 자유 그리울 것”

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[스포츠조선 조민정 기자] 코미디언 김동하가 9살 연하의 비연예인 연인과 결혼한다. 결혼 발표와 함께 '싱글의 자유'가 그리워지면 자유의 여신상을 보겠다는 재치 있는 소감을 전해 웃음을 안겼다.

5일 MHN스포츠 보도에 따르면 김동하는 이달 중 서울 모처에서 결혼식을 올리고 품절남 대열에 합류한다.

예비신부는 김동하보다 9살 어린 비연예인이다. 예식은 가족과 가까운 지인들만 초대한 가운데 비공개로 진행될 예정이다.

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이에 앞서 김동하는 지난 4일 자신의 SNS를 통해 직접 결혼 소식을 알렸다. 김동하는 "여러분 저 떠납니다. 싱글의 삶을. 결혼합니다"라며 특유의 유머를 담아 결혼을 발표했다. 이어 "여러분들이 사랑해주신 덕분에 이루어낸 일이다. 너무 감사하다. 진심이다"라며 팬들에게 고마움을 전했다.

예비신부에 대한 애정도 드러냈다. 그는 "저와 함께 살아갈 친구는 우리나라의 여느 분들과 다를 바 없는 평범한 삶을 살아가는 친구"라고 소개했다. 그러면서 자신의 삶을 함께하기로 결심해 준 예비신부에게 고마운 마음을 표현했다.

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결혼을 앞두고도 코미디언다운 입담은 여전했다. 김동하는 자유의 여신상을 배경으로 찍은 사진을 공개하면서 "살다 보면 싱글의 자유가 그리워질 때가 있겠지만 그때마다 자유의 여신상을 보면서 달래겠다"고 너스레를 떨었다. "싱글의 삶에서 유부의 삶이 더해진 더 풍성한 코미디로 웃음을 드리겠다"며 결혼 이후의 활동에 대한 각오도 밝혔다.

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1986년생인 김동하는 국내 스탠드업 코미디계에서 활약해 온 코미디언이다. 서울코미디클럽과 메타코미디클럽 등에서 공연을 펼치며 자신만의 팬층을 구축했다. 최근에는 전국 각지에서 단독 스탠드업 코미디 투어 'Life Goes On'을 진행하며 관객들과 만나고 있다.

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유튜브에서도 활발하게 활동 중이다. 김동하는 약 37만 명의 구독자를 보유한 채널 '동하하'를 통해 다양한 코미디 콘텐츠를 선보이고 있다.

한 가정의 남편으로 새로운 출발을 앞둔 김동하가 결혼 후 어떤 유쾌한 이야기를 들려줄지 기대가 모인다.

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조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com