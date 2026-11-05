'완벽한 집' 장규리, 둔기 쥐고 섬뜩한 눈빛→피칠갑 공격까지..극과 극 온도 '섬뜩'

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 조지영 기자] 스릴러 영화 '완벽한 집'(정용기 감독, 영화사테이크 제작)의 장규리가 극과 극 온도를 담은 스틸을 공개했다.

공개된 장규리의 같은 얼굴, 다른 표정 스틸은 집안에서 마주한 오싹한 실체와 점차 고조되는 공포 속에서 파격적으로 변화해 가는 규빈의 극명한 온도 차를 담아내 눈길을 끈다.

어슴푸레한 저녁, 집안에서 둔기를 쥐고 쏘아보는 섬뜩한 눈빛은 완벽했던 아파트가 지옥으로 변해가는 과정에서 펼쳐질 장규리의 폭발적인 스릴러 연기 변신을 기대케 한다.

Advertisement

이어서 어두운 신당을 배경으로 피 범벅이 된 채 전혀 다른 사람이 된 듯 공격적인 자세를 취하고 있는 스틸, 물에 젖은 채 깊은 날숨을 내쉬는 모습이 담긴 스틸은 규빈이 겪게 될 잔혹한 사건들에 대한 궁금증을 자극한다.

'완벽한 집'은 파격적인 조건으로 최고급 아파트에 입주하게 된 대학생이 우아한 집주인과 함께 살기 시작하며 기이한 사건을 마주하게 되는 이야기를 그린 작품이다. 장규리, 배종옥, 김민철 등이 출연했고 '옥수역귀신'의 정용기 감독이 연출을 맡았다. 오는 25일 개봉한다.

Advertisement

조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com