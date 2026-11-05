이민우♥이아미, '입양한 큰딸+첫돌 둘째' 완전체 네 식구…'행복한 아빠미소'

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 이지현 기자] 그룹 신화 멤버 이민우가 딸의 첫돌을 맞아 단란한 가족의 모습을 공개했다.

최근 한 프라이빗 한옥 돌스냅 및 돌잔치 업체의 SNS에는 "신화 이민우 가족의 돌스냅 촬영 스케치. 고즈넉한 한옥에서 담아낸 우주의 소중한 첫 번째 생일 기록"이라는 글과 함께 영상이 게재됐다.

공개된 영상에는 아내와 두 딸과 함께 한옥에서 돌스냅 촬영에 나선 이민우의 모습이 담겼다. 이민우는 은은한 회색빛 한복을 차려입었으며, 아내는 화사한 분홍색 치마가 돋보이는 한복으로 단아한 미모를 뽐냈다.

Advertisement

특히 두 사람은 나란히 서서 서로를 바라보며 환하게 웃는가 하면, 얼굴을 가까이 맞대는 등 신혼부부 못지않은 달달한 분위기를 자아냈다.

가족사진 촬영에서는 큰딸도 함께했다. 이민우는 한복을 곱게 차려입은 딸을 다정하게 바라보며 애정을 드러냈고, 아내 역시 환한 미소로 가족의 특별한 순간을 함께했다.

Advertisement

야외 촬영에서는 또 다른 훈훈한 장면이 포착됐다. 이민우가 큰딸의 손을 잡고 한옥 마당을 거니는 동안 아내는 첫돌을 맞은 우주를 품에 안고 포즈를 취했다. 고즈넉한 한옥을 배경으로 펼쳐진 네 가족의 모습이 눈길을 끌었다.

Advertisement

특히 결혼과 출산으로 인생의 새로운 막을 연 이민우가 무대 위 카리스마 넘치는 신화 멤버가 아닌, 두 딸의 다정한 아빠로 변신한 모습이 더욱 인상적이다.

Advertisement

이민우는 지난해 11세 연하의 재일교포 3세 이아미 씨와 혼인신고를 마쳤으며, 지난 3월 29일 서울 모처에서 결혼식을 올렸다. 당시 신화 멤버 전진과 앤디가 사회를 맡았고, 가수 자이언티와 거미가 축가를 부르며 두 사람의 앞날을 축복했다.

두 사람은 2013년 신화의 일본 투어 당시 지인의 소개로 처음 만났으며, 오랜 인연 끝에 연인으로 발전해 부부의 연을 맺었다.

Advertisement

특히 이민우는 이아미 씨가 전 남편과의 사이에서 낳은 첫째 딸 리아 양을 친양자로 입양하며 남다른 가족애를 보여줬다. 이후 지난해 12월 8일 둘째 딸을 품에 안으면서 두 딸의 아빠가 됐다.

당시 이민우는 득녀 소식을 전하며 "신화의 이민우로서 한 가족의 가장으로서 앞으로도 최선을 다해야겠다"고 다짐해 뭉클함을 안겼다.

한편 이민우는 KBS2 '살림하는 남자들 시즌2'를 통해 아내와의 결혼 과정부터 두 딸을 키우는 일상까지 공개하며 많은 관심을 받고 있다.

Advertisement

olzllovely@sportschosun.com