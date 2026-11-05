황동주, ♥이영자와 핑크빛 썸 끝났나..혼자 사는 집 공개 "거실에 침대"

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[스포츠조선 조윤선 기자] 배우 황동주가 거실에 침대를 들인 이유와 혼자 사는 일상을 공개했다.

5일 유튜브 채널 '나는 황동주'에는 '거실엔 소파보다 침대지!? 배우 황동주 집구경 | 동주표 떡볶이까지'라는 제목의 영상이 게재됐다.

이날 황동주는 유튜브 첫 촬영을 기념해 집을 소개했다. MBC '전지적 참견 시점' 출연 이후 처음 집을 공개한다는 그는 가장 먼저 거실에 놓인 침대를 설명했다.

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황동주는 "독특하게 생각하시는 분들이 계신다"며 "나는 잘 때만 안방에 들어가고 낮에는 거실에서 생활을 제일 많이 하는데 여기서 TV를 보다가 잠이 들면 결린다. 담이 온다. 그래서 거실에 침대를 두면 어떨까 했는데 너무 좋다"고 만족감을 드러냈다.

이어 "결벽은 아니지만 외출복으로는 침대에 안 올라간다"며 "옆에 있는 소파는 밖에 나갔다가 들어왔을 때 바로 씻지 않으니까 그러면 침대에 올라가기 좀 그러니까 여기에 주로 앉아 있는 거다. 침대는 무조건 씻고 올라간다"라고 밝혔다.

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산이 내다보이는 주방에서 가장 좋아하는 자리도 소개했다. 창가 앞에 의자를 놓아둔 황동주는 "여기서 사계절을 다 볼 수 있다"며 "사실 예전에는 이런 거에 관심이 없었다"고 웃었다.

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제작진에게는 직접 만든 떡볶이와 과일을 대접했다. 황동주는 "혼자 살수록 더 잘 챙겨 먹어야 한다. 나도 예전에는 안 그랬는데 먹는 게 진짜 중요한 것 같다. 잘 쉬고 잘 먹어야 일도 잘한다"고 말했다.

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평소 영양제도 골고루 챙겨 먹는다는 그는 "나이가 한 살 한살 먹어갈수록 영양제 개수가 늘어난다. 먹은 날과 안 먹은 날의 차이를 몸으로 느낀다"고 털어놨다.

한편 1974년생인 황동주는 1996년 KBS2 '사랑이 꽃피는 계절'로 데뷔했다. 이후 30년간 다양한 작품에서 활약하며 '일일극의 황태자'로 자리매김했다. 지난해에는 KBS 2TV 연애 예능 '오래된 만남 추구'에서 개그우먼 이영자와의 핑크빛 기류를 형성해 화제를 모았다.