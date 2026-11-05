"'외도' 남편 욕 안했더니 예능 섭외 뚝"..유명 요리사, 씁쓸한 고백

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[스포츠조선 이게은기자] 요리연구가 이혜정이 방송 활동이 줄어든 뜻밖의 이유를 전했다.

4일 이혜정의 유튜브 채널 '빅마마 이혜정'에는 '유희관X장효윤 조합에 눈물바다 된 술자리! 빅마마에게 대체 무슨 일이…?'라는 제목의 영상이 공개됐다.

이혜정은 "유튜브를 할 수 있어 행운이다. 방송은 짜인 틀대로 해야 하는데 유튜브는 편안하다. 눕고 싶으면 눕고 잠이 오면 잠이 오는 대로 하면 된다"라며 유튜브 운영에 만족감을 드러냈다.

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이어 "희한하다"라면서 "요즘 내가 방송에서 남편 욕을 안 본다. 욕을 안 했더니 섭외가 안 들어온다"라고 털어놨다. 유희관은 "사람들은 알콩달콩한 걸 안 좋아한다. 자극적인 걸 좋아해서 그렇다"라고 봤고, 이혜정은 "싸우고 틀어지는 얘기를 하며 대신 속풀이하는 걸 좋아하나 보다"라며 씁쓸함을 드러냈다.

한편 이혜정은 1979년 산부인과 의사 고민환과 결혼, 슬하에 1남 1녀를 뒀다. 그는 과거 남편이 외도하고 고된 시집살이를 겪어 이혼 위기를 겪었다고 밝힌 바 있다.

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joyjoy90@sportschosun.com