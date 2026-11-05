조현영, '전남친' 딘딘과 재결합 불가 이유 "키 때문에 안 돼" ('그냥 조현영')

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 이우주 기자] 레인보우 조현영이 결정사를 찾았다.

조현영의 유튜브 채널에서는 '조현영이랑 결혼하실 분? (딘딘 사절)'이라는 제목의 영상이 게재됐다.

결정사 대표를 만난 조현영은 자신의 스펙과 원하는 이상형에 대해 이야기했다. 음주 질문에 조현영은 "저는 아예 술을 안 마신다. 1년에 한두 번?"이라 답했다. 이에 성지인 대표는 "상대방이 술을 좋아하는 사람이면 가능하냐"고 물었고 조현영은 "안 된다. 일하면서 어쩔 수 없이 마시는 건 괜찮은데 매일 마시는 건 제가 못 맞춰준다"고 밝혔다.

Advertisement

"문신 있냐"는 질문에도 조현영은 "조금 있다. 지울 예정이다. 지금 알아보고 있다"고 강하게 어필했다. 성지인 대표는 "상대방 문신은 괜찮냐"고 물었고 조현영은 "안 된다. 지울 예정이면 괜찮다. 같이 지우러 다니면 된다"고 밝혀 웃음을 안겼다.

가장 중요한 이상형 조건에 대해 키를 꼽은 조현영. 성지인 대표는 "저는 방송에서 다들 아시지만 딘딘 님이랑 자꾸 그렇게 나오니까 키가 그렇게 중요하지 않을 거라 생각했다"고 놀랐고 조현영은 "걔랑 안 되는 이유가 키다. 중학교 때 사귄 거여서 사실 클 줄 알았다. '언젠가 크겠지' 했는데 안 되더라"라고 토로해 웃음을 자아냈다.

Advertisement

성지인 대표는 "이상형 1순위가 이성적 끌림은 체격이 있고 키가 커야 호감을 느끼냐"고 물었고 조현영은 "그렇다. 외모를 너무 안 보진 않는다. 저는 날티나는 상을 좋아한다"며 에이티즈 최산을 언급했다.

Advertisement

wjlee@sportschosun.com