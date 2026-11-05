언차일드 "첫 음악방송, TV서만 보던 선배들 보고 데뷔 실감…서로 껴안으며 울었다"

그룹 언차일드의 두 번째 싱글 'TiNG TiNG' 발매 기념 미디어 쇼케이스가 5일 오후 서울 합정동 놀씨어터에서 열렸다. 무대에 오른 멤버들의 모습. 왼쪽부터 티나, 나하은, 박예은, 아코, 이본. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.11.5/

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 정빛 기자] 그룹 언차일드(UNCHILD)가 데뷔 활동을 돌이켰다.

언차일드는 5일 서울 마포 합정 NOL씨어터 합정에서 새 싱글 '팅팅' 쇼케이스를 열고 "첫 음악방송 때 TV에서만 보던 선배니들 보면서 데뷔 실감했다"라고 했다.

지난 4월 첫 번째 데뷔 싱글 '위 아 언차일드'로 가요계에 출사표를 던졌던 언차일드가 약 7개월 만에 돌아왔다. 이번 싱글로 데뷔 첫 컴백에 나선 셈. 티나는 "데뷔 때는 '데뷔하고 싶어요'라고 했는데, 지금은 새롭고 좋은 모습을 보여주고 싶더라"고 했다. 나하은은 "데뷔 쇼케이스할 때는 긴장 100%였는데, 오늘은 컴백 쇼케이스라 그런지 얼른 저희 얘기 들려주고 싶다"라고 컴백 소감을 밝혔다.

Advertisement

데뷔 활동 당시를 떠올리기도 했다. 아코는 "연습생 때부터 꿈꿨던 무대를 멤버들과 해낸 게 행복하다. 팬분들께 좋은 모습을 보여주고 싶다"고 했고, 이본은 "데뷔 전에는 한치의 오차없이 보여주겠다고 했는데, 활동을 해보니까 저희 무대 하나를 위해서 노력하는 분들이 많아서 감사함을 느꼈다. 이제는 팬분들과 즐겁게 놀고 싶다는 생각을 했다"고 차별점을 짚었다.

박예은은 "팬분들이 생긴 게 가장 큰 차이점이다. 연습생 때는 서로 의지하느라 바빴는데, 데뷔하고 나서는 팬분들의 댓글 하나만 봐도 힘을 자동으로 얻게 되더라"며 고개를 끄덕였다.

Advertisement

나하은은 "모든 순간이 다 기억난다. 그 중에서도 두 가지 꼽아본다면, 첫 번째는 데뷔 쇼케이스다. 처음으로 저희를 보여준 자리라서 기억난다. 그리고 저희 첫 음악방송인데, '엠카운트다운'에서 전체 출연할 때였다. 전체 출연 딱 올라갔는데, TV로만 보던 가수 선배님들 계시니까 저희끼리 '와 데뷔했다'라면서 무대 내려가서 껴안으며 울었다"라고 당시를 회상했다.

Advertisement

언차일드는 5일 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 새 싱글 '팅팅'을 발매한다.

Advertisement

정빛 기자 rightlight@sportschosun.com