언차일드, 긴 공백에 입 열었다…"팬들이 너희만 오면 된다고"

그룹 언차일드의 두 번째 싱글 'TiNG TiNG' 발매 기념 미디어 쇼케이스가 5일 오후 서울 합정동 놀씨어터에서 열렸다. 무대에 오른 멤버들의 모습. 왼쪽부터 티나, 나하은, 박예은, 아코, 이본. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.11.5/

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[스포츠조선 정빛 기자] 그룹 언차일드(UNCHILD)가 길어진 공백기를 언급했다.

언차일드는 5일 서울 마포 합정 NOL씨어터 합정에서 새 싱글 '팅팅' 쇼케이스를 열고 "팬분들이 '이 자리에 있을게, 너희만 오면 돼'라고 응원해줘서 정말 고마웠다"라고 했다.

지난 4월 첫 번째 데뷔 싱글 '위 아 언차일드'로 가요계에 출사표를 던졌던 언차일드가 약 7개월 만에 돌아왔다. 이번 싱글로 데뷔 첫 컴백에 나선 셈.

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특히 예상과 다르게 공백이 길어져, 다소 아쉬움을 사기도 했다. 이본은 "기다렸던 컴백인 만큼, 아쉬운 마음도 있었다. 그래도 기다려준 팬들에게 더 좋은 모습 보여드리기 위해, 저희끼리 많이 노력했다"라고 답했다.

박예은은 "팬분들이 '이 자리에 있을게, 너희만 오면 돼'라고 해주셨다. 계속 '우리 어디 안 가니까, 건강만 해라'고 안부 물어봐 주시는 게 정말 감사했다"며 길어진 공백에도 응원해 준 팬들에게 고마움을 표했다.

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언차일드는 5일 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 새 싱글 '팅팅'을 발매한다.

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정빛 기자 rightlight@sportschosun.com