언차일드 "신곡 '팅팅' 위해 표정연기 신경써, '콘셉트 1황' 듣고 싶다"

그룹 언차일드의 두 번째 싱글 'TiNG TiNG' 발매 기념 미디어 쇼케이스가 5일 오후 서울 합정동 놀씨어터에서 열렸다. 타이틀곡을 선보이고 있는 언차일드. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.11.5/

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[스포츠조선 정빛 기자] 그룹 언차일드(UNCHILD)가 신곡에 신경쓴 점을 짚었다.

언차일드는 5일 서울 마포 합정 NOL씨어터 합정에서 새 싱글 '팅팅' 쇼케이스를 열고 "표정 연기를 신경썼다"라며 "콘셉트에 몰입해서 준비한 만큼, '콘셉트 1황'이라는 수식어를 얻고 싶다"고 했다.

지난 4월 첫 번째 데뷔 싱글 '위 아 언차일드'로 가요계에 출사표를 던졌던 언차일드가 약 7개월 만에 돌아왔다. 이번 싱글로 데뷔 첫 컴백에 나선 셈.

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이번 싱글 '팅팅'은 다채로운 개성과 거침없는 자신감으로 독창적인 세계를 만들어가는 언차일드의 매력을 담은 싱글이다. 남들과 다른 모습을 숨기지 않고, 예상치 못한 순간에도 자신들만의 방식으로 즐기는 유별나고 사랑스러운 에너지가 펼쳐진다.

동명 타이틀곡은 반복적인 루프와 강한 킥, 베이스를 중심으로 전개되는 프렌치 하우스 장르의 곡으로 기계적인 질감의 신스와 짧게 끊기는 전자음이 독특한 분위기를 만들어낸다. 반복되는 '팅팅' 훅이 강한 중독성을 더하며 새로운 신호와 퀘스트 앞에서도 주저하지 않고 자신들만의 방식으로 즐기는 언차일드의 당찬 태도를 담았다.

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티나는 "'등장부터 별나지'라는 가사가 있다. 함께 있을 때 더욱더 대단한 저희를 표현하고 싶었다"라고 설명했다. 이본은 녹음 당시를 떠올리며 "완곡을 다 불러보고 PD님께서 각자 맡는 파트를 주셨다. 그러고 저희끼리 한 얘기가 '생각대로 온 것 같다'였다. 각자한테 잘 맡는 파트를 한 것 같다"라고 전했다.

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아코는 "데뷔 때는 멋있는 언차일드였다면, 이번에는 캐릭터 같은 언차일드를 보여주고 싶어서 표정을 많이 연습했다"라며 "이 노래는 재밌는 표정이 중요해서 몰입해서 표정 연기를 신경썼다"라고 했다.

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퍼포먼스도 짚었다. 나하은은 "두 가지 포인트가 있다. 첫 번째는 후렴구의 티나 언니 파트인데, '두두루' 댄스가 있다. 그리고 두 번째는 댄스 브레이크 구간인데, 출동 춤이라고 지었다. 버그를 맞서서 싸우자는 의미다"라고 소개했다.

이번 신보로 얻고 싶은 목표도 언급했다. 이본은 "콘셉트에 몰입해서 준비한 만큼 '콘셉트 1황'이라는 수식어를 얻고 싶다"라고 바랐다.

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언차일드는 5일 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 새 싱글 '팅팅'을 발매한다.