고지용, 이혼 숨겨달란 아들 부탁 지켰는데…"올해 고작 2~3번 만났다"

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[스포츠조선 이지현 기자] 그룹 젝스키스 출신 고지용이 전처 허양임과의 이혼 사실을 2년여 만에 공개한 이유가 아들 승재 군의 부탁 때문이었다고 털어놨다. 이혼 후 아들과 직접 만나는 횟수가 크게 줄어든 근황도 전했다.

5일 고지용은 서울 강남구 논현로의 한 카페에서 진행된 스타뉴스와의 인터뷰를 통해 이혼 사실을 뒤늦게 알린 배경과 아들 승재 군과의 최근 관계에 대해 솔직하게 밝혔다.

고지용은 지난 2013년 가정의학과 전문의 허양임과 결혼해 아들 승재 군을 얻었으나, 2024년 4월 협의이혼했다. 하지만 이 같은 사실은 이혼 후 2년여가 지난 올해 7월에야 세상에 알려졌다.

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그동안 이혼 사실을 공개하지 않았던 데에는 아들의 뜻이 가장 크게 작용했다. 고지용은 "아이가 먼저 '(이혼을) 친구들의 엄마, 아빠는 몰랐으면 좋겠다'고 하더라. 그게 말하지 말란 뜻이라고 생각했다. 그래서 그동안 이야기하지 않았던 것"이라고 설명했다.

부모의 이혼 사실이 알려지면서 어린 아들이 주변의 시선을 받거나 상처받는 상황을 피하고 싶었던 것이다.

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그러나 시간이 흐르면서 주변의 궁금증이 커졌고, 결국 직접 이혼 사실을 밝히기로 결심했다. 고지용은 "그렇게 시간이 흐르다 보니 사람들이 궁금해하기 시작했고, 남의 입을 통해 이야기가 나오는 것보다 우리가 직접 밝히는 게 낫겠다고 생각했다"고 말했다.

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특히 이혼에 이어 전처와의 법적 갈등까지 알려지면서 아들이 받을 상처에 대한 걱정도 컸다고 털어놨다. 그는 "당연히 버겁고 부담스럽다. 우리야 어른이고 산전수전을 겪으며 살아왔지만, 아이는 그런 일을 겪을 이유가 없는 나이이지 않나"라며 "승재가 상처받을까 봐 그게 가장 신경 쓰였다"고 밝혔다.

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이혼 후 아들과의 관계에 대해서도 언급했다. 현재 승재 군의 친권과 양육권은 허양임이 맡고 있는 가운데, 고지용은 올해 아들을 직접 만난 횟수가 손에 꼽을 정도라고 고백했다.

고지용은 "올해 승재를 두세 번 정도 만난 것 같다"며 "통화도 하고 카카오톡으로 연락도 주고받지만, 직접 만나는 횟수는 줄어들었다"고 말했다.

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비록 자주 만나지는 못하지만 아들의 일상에는 꾸준히 관심을 기울이고 있다고 했다. 그는 "최근 승재가 수학경시대회에 다녀왔을 때도 잘 다녀왔는지 물어봤다"며 연락을 이어가고 있다고 전했다.

다만 전처와의 법적 분쟁이 알려진 이후에는 아들과의 만남도 더욱 조심스러워졌다고 밝혔다. 고지용은 "이 문제가 기사화되면서부터 서로 껄끄러워질 수 있겠다는 생각이 들었다. 차라리 법원의 판단이 나온 뒤 편하게 만나는 게 낫겠다고 생각했다"고 설명했다.

이어 "재판을 의뢰해 놓고 뒤에서 아이를 만나는 것도 조금 이상하지 않나. 아이와 연락해도 서로 언급하지 않는다"며 "괜히 서로 불편해지는 상황을 만들고 싶지 않다"고 덧붙였다.

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현재 고지용과 허양임은 승재 군의 면접교섭 문제 등을 둘러싸고 법적 갈등을 빚고 있다. 고지용 측은 아들과의 만남이 원활하게 이뤄지지 않았다며 면접교섭 방해 금지 및 자녀 사진·영상 게시 금지 가처분 등을 신청했다. 반면 허양임 측은 이혼 당시 정기적인 면접교섭에 관한 별도 합의가 없었으며, 자신이 먼저 법원에 면접교섭 심판을 청구했다는 입장이다.

고지용은 이번 갈등이 양육비가 아닌 면접교섭권에 관한 문제라고 강조했다. 양육비에 대해서는 과거 건강이 좋지 않았을 때 일부 지급하지 못한 적이 있지만, 현재는 빠짐없이 지급하고 있다고 해명했다.

그는 "상황이 애매하다 보니 법원에서 면접교섭에 관한 부분을 명확하게 정해줬으면 하는 것"이라며 "서로 피해를 보거나 상처받지 않는 선에서 마무리하려고 한다"고 밝혔다.

한편 고지용은 지난 2013년 가정의학과 전문의 허양임과 결혼해 이듬해인 2014년 아들 승재 군을 품에 안았다. 이후 2017년 KBS 2TV '슈퍼맨이 돌아왔다'에 아들과 함께 출연하며 큰 사랑을 받았다. 그러나 결혼 11년 만인 2024년 4월 협의이혼했고, 약 2년이 지난 올해 7월 뒤늦게 알려졌다.

olzllovely@sportschosun.com