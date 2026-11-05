[SC현장]언차일드, 공백기 깨고 '별종 히어로' 변신…"이제는 독개구리"(종합)

그룹 언차일드의 두 번째 싱글 'TiNG TiNG' 발매 기념 미디어 쇼케이스가 5일 오후 서울 합정동 놀씨어터에서 열렸다. 무대에 오른 멤버들의 모습. 왼쪽부터 티나, 나하은, 박예은, 아코, 이본. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.11.5/

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[스포츠조선 정빛 기자] 그룹 언차일드(UNCHILD)가 긴 공백을 깨고 '별종 히어로'로 변신했다. .

언차일드는 5일 서울 마포구 NOL씨어터 합정에서 새 싱글 '팅팅' 쇼케이스를 열고 "이제 청개구리가 아닌 독개구리다. 버그와 싸우는 저희 다섯 명 히어로의 모습을 기대해 달라"고 했다.

지난 4월 첫 번째 싱글 '위 아 언차일드'로 가요계에 출사표를 던졌던 언차일드가 약 7개월 만에 돌아왔다. 이번 싱글로 데뷔 첫 컴백에 나선 셈이다.

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티나는 "데뷔 때는 '데뷔하고 싶다'는 마음이 컸는데, 지금은 새롭고 좋은 모습을 보여드리고 싶다"고 했다. 나하은은 "데뷔 쇼케이스 때는 긴장감이 100%였는데, 오늘은 컴백 쇼케이스라 그런지 얼른 저희 이야기를 들려드리고 싶다"며 컴백 소감을 밝혔다.

그룹 언차일드의 두 번째 싱글 'TiNG TiNG' 발매 기념 미디어 쇼케이스가 5일 오후 서울 합정동 놀씨어터에서 열렸다. 무대에 오른 멤버들의 모습. 왼쪽부터 티나, 나하은, 박예은, 아코, 이본. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.11.5/

데뷔 활동 당시를 돌아보기도 했다. 아코는 "연습생 때부터 꿈꿨던 무대를 멤버들과 함께 해낸 것이 행복하다. 팬분들께 좋은 모습을 보여드리고 싶다"고 했다. 이본은 "데뷔 전에는 한 치의 오차 없이 보여드리겠다고 생각했는데, 활동을 해보니 저희 무대 하나를 위해 노력하는 분들이 많다는 것을 알게 돼 감사함을 느꼈다. 이제는 팬분들과 즐겁게 놀고 싶다는 생각을 하게 됐다"고 달라진 마음가짐을 전했다.

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박예은은 "팬분들이 생긴 게 가장 큰 차이점이다. 연습생 때는 서로 의지하느라 바빴는데, 데뷔하고 나서는 팬분들의 댓글 하나만 봐도 저절로 힘을 얻게 되더라"고 말했다.

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나하은은 "모든 순간이 다 기억난다. 그중에서도 두 가지를 꼽는다면 첫 번째는 데뷔 쇼케이스다. 처음으로 저희를 보여드린 자리라 기억에 남는다. 두 번째는 첫 음악방송인 '엠카운트다운'에 출연했을 때다. 전체 출연진이 무대에 올라갔는데, TV로만 보던 가수 선배님들이 계시니까 저희끼리 '와, 데뷔했다'고 했다. 무대에서 내려와 서로 껴안고 울었다"고 당시를 회상했다.

그룹 언차일드의 두 번째 싱글 'TiNG TiNG' 발매 기념 미디어 쇼케이스가 5일 오후 서울 합정동 놀씨어터에서 열렸다. 무대에 오른 멤버들의 모습. 왼쪽부터 티나, 나하은, 박예은, 아코, 이본. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.11.5/

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그런가 하면, 신인 그룹이라 비교적 공백기가 예상보다 길어진 것에 아쉬움도 털어놨다. 이본은 "기다렸던 컴백인 만큼 아쉬운 마음도 있었다. 그래도 기다려준 팬들에게 더 좋은 모습을 보여드리기 위해 저희끼리 많이 노력했다"고 답했다.

박예은은 "팬분들이 '이 자리에 있을게. 너희만 오면 돼'라고 해주셨다. 계속 '우리 어디 안 가니까 건강만 해라'며 안부를 물어봐 주시는 게 정말 감사했다"며 길어진 공백에도 응원을 보내준 팬들에게 고마움을 표했다.

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멤버 히키는 지난 6월부터 컨디션 난조로 활동을 중단한 상황이다. 이와 관련해 박예은은 "서로 항상 응원하는 존재다. 저희도 히키가 회복하는 게 우선이라고 생각하고, 저희는 저희 자리에서 열심히 하는 게 맞다고 생각했다. 히키도 오늘 쇼케이스를 앞두고 파이팅하라고 응원해 줬다"고 전했다.

그룹 언차일드의 두 번째 싱글 'TiNG TiNG' 발매 기념 미디어 쇼케이스가 5일 오후 서울 합정동 놀씨어터에서 열렸다. 타이틀곡을 선보이고 있는 언차일드. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.11.5/

이번 싱글 '팅팅'은 다채로운 개성과 거침없는 자신감으로 독창적인 세계를 만들어가는 언차일드의 매력을 담은 싱글이다. 남들과 다른 모습을 숨기지 않고, 예상치 못한 순간에도 자신들만의 방식으로 즐기는 유별나고 사랑스러운 에너지를 담았다.

동명 타이틀곡은 반복적인 루프와 강한 킥, 베이스를 중심으로 전개되는 프렌치 하우스 장르의 곡이다. 기계적인 질감의 신시사이저와 짧게 끊기는 전자음이 독특한 분위기를 만들어낸다. 반복되는 '팅팅' 훅이 중독성을 더하며, 새로운 신호와 퀘스트 앞에서도 주저하지 않고 자신들만의 방식으로 즐기는 언차일드의 당찬 태도를 표현했다.

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티나는 "'등장부터 별나지'라는 가사가 있다. 함께 있을 때 더욱 대단해지는 저희를 표현하고 싶었다"고 설명했다.

이본은 녹음 당시를 떠올리며 "완곡을 다 불러본 뒤 PD님께서 각자에게 어울리는 파트를 주셨다. 그러고 나서 저희끼리 '생각했던 대로 나온 것 같다'고 이야기했다. 각자에게 잘 어울리는 파트를 맡은 것 같다"고 전했다.

아코는 "데뷔 때는 멋있는 언차일드였다면, 이번에는 캐릭터 같은 언차일드를 보여드리고 싶어서 표정을 많이 연습했다"며 "이 노래는 재미있는 표정이 중요해서 몰입해서 표정 연기에 신경 썼다"고 말했다.

그룹 언차일드의 두 번째 싱글 'TiNG TiNG' 발매 기념 미디어 쇼케이스가 5일 오후 서울 합정동 놀씨어터에서 열렸다. 타이틀곡을 선보이고 있는 언차일드. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.11.5/

퍼포먼스도 소개했다. 나하은은 "두 가지 포인트가 있다. 첫 번째는 후렴구의 티나 언니 파트에 나오는 '두두루' 댄스다. 두 번째는 댄스 브레이크 구간인데, '출동 춤'이라고 이름 붙였다. 버그에 맞서 싸우자는 의미를 담았다"고 설명했다.

이번 신보를 통해 얻고 싶은 수식어도 언급했다. 이본은 "콘셉트에 몰입해서 준비한 만큼 '콘셉트 1황'이라는 수식어를 얻고 싶다"고 했고, 박예은은 "'팅팅'을 계기로 언차일드에 많은 관심을 가져주셨으면 좋겠다"고 바랐다.

끝으로 티나는 "저희의 개성과 새로운 모습을 보여드리겠다"고 했고, 나하은은 "이제 청개구리가 아닌 독개구리다. 버그와 싸우는 저희 다섯 명 히어로의 모습을 기대해 달라"고 당부했다.

박예은은 "버그 개구리가 나타난다면 저희가 어디든 출동하겠다"고 했고, 아코는 "어렵게 컴백한 만큼 옆에서 도와주신 분들께 감사하다는 말씀을 드리고 싶다"고 전했다. 이본은 "얼렁뚱땅 별종 히어로로 돌아온 만큼 새로운 모습을 보여드리겠다"며 각오를 다졌다.

언차일드는 5일 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 새 싱글 '팅팅'을 발매한다.

정빛 기자 rightlight@sportschosun.com