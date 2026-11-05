LCK의 2026년을 빛낸 주인공은 누구…16일 치지직 롤파크서 어워드 개최

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2026년 LCK를 빛낸 최고의 선수와 팀을 가리는 축제가 팬들의 함성과 환호가 쌓인 치지직 롤파크에서 열린다.

올해 LCK는 어느 한 팀의 독주보다는 여러 팀이 우승 경쟁에 뛰어들면서 한층 치열한 경쟁 구도를 형성했다. 팀마다 부침이 있었고, 새로운 스타들이 등장하면서 선수 개인의 활약 역시 어느 해보다 다양하게 조명받았다. 시즌을 마무리하는 시점에서 누가 최고의 활약을 펼쳤는지 가리는 '2026 LCK 어워드'에 관심이 쏠리는 이유다.

라이엇 게임즈는 '리그 오브 레전드(LoL)' 한국 프로 리그인 LCK의 한 해를 결산하는 시상식을 오는 16일 서울 종로구 치지직 롤파크에서 개최한다고 밝혔다.

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최고의 영예인 '올해의 선수'를 비롯해 탑, 정글, 미드, 바텀, 서포터 등 5개 포지션별 올해의 선수가 발표된다. 정규 라운드 MVP와 ALL LCK 퍼스트 팀, 최다 플레이어 오브 더 매치(Most Player of the Match) 등 시즌 중 이미 발표된 주요 부문에 대한 시상도 이어진다. 올해의 감독과 생애 한 번만 받을 수 있는 신인왕도 이번 시상식에서 주인공을 가린다. LCK 후원사들이 직접 선정하는 특별상도 마련된다.

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올해 시상식에서 눈길을 끄는 또 다른 대목은 장소다. LCK는 2026년 한 해 동안 10개 팀이 경쟁을 펼쳤던 치지직 롤파크를 시상식 무대로 선택했다. 2018년 개장 이후 8년 넘게 LCK의 역사를 함께해 온 이곳은 선수들에게는 승부의 무대였고, 팬들에게는 응원하는 팀과 선수의 희로애락을 함께한 공간이다.

올해 초 네이버와 LCK의 명명권 계약에 따라 치지직 롤파크로 이름이 바뀌었지만, LCK를 상징하는 공간이라는 의미는 여전하다. LCK컵부터 정규 시즌, 플레이인과 플레이오프까지 올해 주요 승부가 펼쳐진 장소에서 한 해의 주인공을 가린다는 점에서도 상징성이 있다.

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시상식에 맞춰 12월 중 치지직 롤파크에서 사진전도 진행된다. 2026년 LCK의 주요 순간들을 되돌아볼 수 있는 자리로, 선수와 팀 관계자는 물론 현장을 찾은 팬들에게도 한 시즌의 기억을 되새기는 기회가 될 전망이다. 시상식 관람에 관한 세부 사항은 추후 LCK 공식 소셜 미디어 채널을 통해 공개된다. 온라인 생중계는 치지직과 SOOP을 통해 진행된다.

남정석 기자 bluesky@sportschosun.com