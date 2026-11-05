'메이플스토리' IP 확장 나선 넥슨…이용자 손으로 글로벌 개발 콘테스트 수상작 뽑는다

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넥슨이 '메이플스토리' IP의 글로벌 확장 가능성을 확인하기 위해 이용자들을 개발 콘테스트 심사 과정에 참여시킨다. 단순히 개발자를 발굴하는 데 그치지 않고, 이용자들이 직접 게임을 플레이하고 평가하는 방식으로 새로운 콘텐츠의 경쟁력을 검증한다는 점에서 눈길을 끈다.

넥슨은 '메이플스토리 글로벌 개발 콘테스트' 본선에 오른 30개 작품을 대상으로 '글로벌 개발 콘테스트 미션 챌린지'를 진행한다고 5일 밝혔다.

이번 이벤트는 오는 25일까지 진행된다. 이용자들은 참여 월드에 접속해 몬스터 처치, 스테이지 클리어, 퀘스트 완료, 레벨 달성 등 미션을 수행하면 미션당 50월드코인을 받을 수 있다. 콘테스트에 출품된 다양한 장르의 게임을 직접 경험하면서 보상까지 얻을 수 있도록 한 것이다.

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특히 이용자들의 플레이 결과는 최종 수상작 선정에도 반영된다. 누적 플레이 시간과 각종 게임 지표, 이용자 피드백 등을 종합해 평가를 산출하고, 내부 심사 결과와 합산해 12월 최종 수상작 7개를 선정한다. 개발자들의 완성도와 창의성뿐 아니라 실제 이용자들의 반응까지 수상 여부에 반영하는 구조다.

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넥슨은 본선 진출작에 대한 관심을 높이기 위해 크리에이터들과의 협업도 진행한다. 침착맨, 철면수심, 매직박, 혜안져스(혜안·앨리스·연호·멘파) 등이 참여하는 '메이플스토리 월드 크리에이터 페스티벌 2026' 방송을 통해 본선 작품들을 소개할 예정이다.

최종 수상팀에는 본선 진출팀에 제공되는 5000만원 상당의 지원금과 '메이플스토리 월드' 크리에이터 지원 프로그램 참여 기회에 더해 팀별로 4000만원 상당의 추가 지원금이 주어진다.

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이번 콘테스트는 '메이플스토리' IP를 기존 게임의 틀에 가두지 않고 새로운 장르와 콘텐츠로 확장할 개발자를 발굴하기 위해 기획됐다. 지난 10월 7일 참가 접수를 마감한 결과 400여 개 월드가 출품됐으며, 넥슨은 IP 해석 및 확장, 완성도, 지속 가능성 등을 기준으로 심사를 진행해 30개 작품을 본선에 올렸다.

넥슨 입장에선 이용자 제작 콘텐츠를 통해 장수 IP의 새로운 성장 동력을 찾는 시도이기도 하다. '메이플스토리 월드'를 활용해 기존 개발사 중심의 콘텐츠 생산 구조에서 벗어나 글로벌 창작자들이 IP를 재해석하고, 이용자 반응을 통해 가능성을 검증하는 생태계를 구축할 수 있기 때문이다.

신민석 '메이플스토리 월드' 총괄 디렉터는 "본선 진출작들의 예상보다 높은 완성도와 참신한 아이디어에 깊은 인상을 받았다"며 "최종 수상작 선정에 이용자들의 플레이 지표가 포함되는 만큼 직접 작품을 경험하고 응원해 주길 바란다"고 말했다.

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남정석 기자 bluesky@sportschosun.com