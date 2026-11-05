강석우 딸, 십일조 못 하겠다더니..아빠의 뜻밖의 조언 "90% 가져온다"

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[스포츠조선 정유나 기자] 배우 강석우가 딸 강다은이 십일조에 부담을 드러냈던 일화를 공개하며 자신만의 남다른 신앙관을 전했다.

5일 유튜브 채널 '컴패션'에는 '배우 강석우 l 그리스도로 사는 세상 이야기'라는 제목의 영상이 올라왔다.

강석우는 과거 매주 수요일마다 가족 예배를 드렸던 일을 떠올렸다. 당시 작성했던 기도문을 모두 모아뒀다가 최근 결혼한 아들에게 물려줬다고 밝혔다. 그는 "우리는 기도의 힘과 십일조의 힘을 체험하면서 살아온 부부"라며 신앙생활을 통해 경험한 감사한 일들이 많다고 말했다.

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특히 십일조에 대한 남다른 생각을 밝히며 신앙을 통해 얻은 감사함을 전했다.

그는 "우리는 기도의 힘과 십일조의 힘을 체험하면서 살아온 부부"라며 "믿지 않는 사람들은 우연이라고 생각할 일이 우리 부부에게는 너무 많다"고 말했다. 이어 "경제적인 문제로 필요한 만큼 필요한 때에 주시는데 그 액수가 너무 똑같다. 이건 우리 둘만 알고 기뻐하고 감사하는 일"이라며 신앙생활을 통해 경험한 일들을 떠올렸다.

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그러면서 십일조에 대해서는 "해야 된다, 안 해야 된다는 지론이 아니라 감사하는 마음으로 십일조는 해야 된다고 자녀들에게 가르친다. 그런데 딸이 '십일조는 못 하겠어요'라고 하더라. 그래서 '아무것도 없는 데서 90%를 가져온다고 생각해라. 그럼 속 편하다'라고 말했다"고 전했다.

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다만 사람들에게 이를 강요할 수는 없다며 "우리 어머니가 저에게 가르쳐 주신 신앙"이라고 덧붙였다.

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한편 강석우는 슬하 1남 1녀를 뒀다. 딸 강다은은 2020년 TV조선 드라마 '바람과 구름과 비'로 배우 활동을 시작했다. KBS 2TV 드라마 '멀리서 보면 푸른 봄' 등에 출연하며 필모그래피를 쌓아가고 있다.

강석우 아들은 연세대학교 경영학과 출신으로, 씨엔블루 정용화 닮은꼴로 화제를 모으기도 했다. 지난해 결혼식을 올렸으며, 최근 득남했다.

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jyn2011@sportschosun.com