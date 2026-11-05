한고은, 172cm에 50kg에도 충격 이유 "체지방 올라가고 근육 사라져"

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[스포츠조선 정안지 기자]배우 한고은이 인바디 검사 결과에 충격을 받았다.

5일 유튜브 채널 '고은언니 한고은'에는 "평생 날씬하게 살아온 한고은이 인바디 결과에 충격받은 이유"라는 제목의 영상이 게재됐다.

이날 한고은은 "한 달에 두 번씩 응급실도 가게 되고, 근데 막상 가면 정확히 뭐가 나오질 않는다. 기본부터 충실하게 채워야겠다"라면서 건강 상태를 점검하기 위해 한의원을 찾았다.

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부부는 검진표를 작성한 뒤 인바디를 측정했다. 키가 172cm인 한고은은 몸무게 50.6kg에 골격근량 20.9kg, 체지방률 22.9%였다.

검사 결과를 확인한 한고은은 "체지방률은 올라가고 근육은 사라졌다"라면서 충격을 받았다.

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이어 한의사는 한고은의 진맥을 살피며 허혈 증상이 있다며 충분한 휴식을 취할 것을 조언했다. 또한 기가 허한 체질이라며 "체질상 소음인에 가깝다. 낯가림이 심하신 분들도 많다. 일 때문에 조금 더 보완이 되신 게 아닐까 싶다"고 설명했다. 그러면서 소화가 잘되는 음식을 먹으라는 맞춤 조언도 건넸다.

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치료를 마친 한고은은 "곧 죽는다고 할 줄 알았다"라면서 "'기력이 떨어지셨다. 잘 먹어라'는 이야기가 늙어가는구나 싶다. 변화해 가는 나 자신을 받아들이는 수순을 찾는 중이다"라고 전했다.

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anjee85@sportschosun.com