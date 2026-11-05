조세호, '조폭연루설' 11개월만 복귀 유튜브서 사과 "인간관계 신중히 할 것"

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[스포츠조선 정안지 기자] 방송인 조세호가 개인 유튜브 채널을 새롭게 개설한 가운데, '조폭 친분설'로 논란에 휩싸인 지 약 11개월 만에 다시 한번 고개를 숙였다.

5일 유튜브 채널 '모르는데 어떻게 가요'에는 "마흔다섯 조세호의 고백"이라는 제목의 영상이 게재됐다.

영상에서 조세호는 2026년을 돌아보며 "개인적으로 매우 의미 있는 해였다. 지금까지 걸어온 길을 그 어느 때보다도 되돌아보게 됐다"며 "반성하고 결심을 새롭게 할 수 있는 시간이었고, 무엇보다 가족과 많은 시간을 보냈다"고 말했다.

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이어 자신의 논란을 언급하며 사과의 뜻을 전했다. 조세호는 "실망하거나 불편함을 느끼신 분들에게 이전에 있었던 일에 대해 진심으로 다시 한번 사과드리고 싶다"고 고개를 숙였다. 그러면서 "앞으로는 특히 인간관계에서 더 책임감 있고 다른 사람을 배려하며, 조세호로서 훨씬 더 신중하게 행동하겠다"고 약속했다.

내년이면 46세가 된다는 조세호는 "아직 여러 면에서 부족하다"면서도 "이 경험을 통해 여러분 얼굴에 미소를 짓게 하고 삶에 기쁨을 가져다줄 책임을 더 크게 지겠다. 그런 조세호가 되도록 최선을 다하겠다"고 다짐했다. 이어 "앞으로도 계속 응원해 주시면 정말 감사하겠다"고 덧붙였다.

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앞서 조세호는 지난해 12월 조직폭력배 연루 의혹에 휩싸였으나, 금품 수수 등은 부인했다. 이후 '유 퀴즈 온 더 블럭'과 '1박 2일'에서 하차했으며, 출연 중인 넷플릭스 예능 '도라이버'도 시즌6을 끝으로 종영을 앞두고 있다.

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anjee85@sportschosun.com