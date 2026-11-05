"기사로 소비될까 봐" 이규한, '오만추'서 ♥솔비 거절한 진짜 이유

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 정유나 기자] 배우 이규한이 연애 예능 프로그램 '오래된 만남 추구'에서 솔비를 최종 선택하지 않았던 이유를 공개했다. 당시 솔비에게 마음이 없었던 것이 아니라, 방송에서 커플이 되면 오히려 진지한 관계로 발전하기 어려울 것 같았다는 속내를 털어놨다.

5일 솔비의 유튜브 채널에는 '솔비·규한의 첫 먹방 그리고 예비 신랑의 신개념 플러팅 기술'이라는 제목의 영상이 올라왔다. 영상에서 솔비와 이규한은 함께 콩국수 먹방을 하며 연애 시절 비하인드와 결혼을 결심한 이유 등을 이야기했다.

이날 이규한은 연애 예능 프로그램 '오래된 만남 추구' 최종회에서 솔비를 선택하지 않았던 이유를 털어놨다. 당시 솔비는 이규한을 최종 선택했지만, 이규한은 솔비의 손을 잡지 않아 두 사람은 커플로 이어지지 못했다.

Advertisement

이규한은 "당시 2박 3일만에 촬영을 했다"며 "사실 20년전에 사석에서 솔비를 만난 적 있다. 솔비가 나온다고 해서 갔는데 딱 봤더니 너무 예뻤다. 얼굴이 정말 예뻐서 계속 넋 놓고 봤다. 하지만 인사 외에는 사적인 이야기를 안했다. 그러다 10년 후에 또 다른 예능에서 만났는데 사적인 대화를 기회가 전혀 없었다. 그때 아쉬웠다"고 솔비와의 인연을 떠올렸다.

그러다 두 사람은 '오만추'에서 다시 만나게 됐다. 이규한은 "솔비는 계속 알고 싶었던 사람이었기 때문에 기대를 많이하고 출연했다. 하지만 내가 최종 선택으로 초를 켜서 우리가 커플이 돼 버리면 기사나 이런 것들로 소비가 될 것 같았다. 그러면 오히려 더 진지한 사이로 발전하기가 힘들것 같았다. 나는 이 사람을 계속 알아가 보고 싶었는데 오히려 불편한 사이가 될 것 같다는 생각이 들었다. 그런 진지한 마음이 있으니까 선택을 못 했다"고 설명했다.

Advertisement

하지만 솔비를 선택하지 못한 데 대한 미안함은 남아 있었다. 이규한은 이후 솔비에게 연락해 사과의 의미로 김치와 굴비, 사과 등을 보냈다고 밝혔다. 솔비가 "그때 최종 선택 때 선택하지 못한 것에 대한 사과냐"고 묻자 이규한은 "그렇게까지 생각하고 보낸 건 아니었다"고 답했다.

Advertisement

이에 솔비는 이규한이 사과를 보내며 적은 멘트가 센스 있었다며 "이규한이 '오만추' 촛불을 켜주지 못한 것에 대한 사과니까. 평생 사과를 받아줘'라고 말했다"고 전해 달달한 분위기를 자아냈다.

Advertisement

한편 솔비와 이규한은 내년 4월 결혼한다.

솔비와 이규한은 지난해 KBS 2TV 연애 예능 프로그램 '오래된 만남 추구' 출연을 계기로 연인 관계로 발전했고, 결혼까지 이어진 것으로 전해졌다.

Advertisement

'오래된 만남 추구' 최종회에서 솔비는 이규한을 선택했지만, 이규한은 솔비의 손을 잡지 않았다. 하지만 약 1년 만에 결혼 소식을 전하게 됐다.

jyn2011@sportschosun.com