"♥솔비, 숨 쉬듯 지적하는데 좋더라" 이규한, 결혼 결심한 반전 이유

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[스포츠조선 정유나 기자] 배우 이규한이 솔비와 결혼을 결심하게 된 특별한 이유를 공개했다.

5일 솔비의 유튜브 채널에는 '솔비·규한의 첫 먹방 그리고 예비 신랑의 신개념 플러팅 기술'이라는 제목의 영상이 올라왔다. 영상에서 솔비와 이규한은 함께 콩국수 먹방을 하며 연애 시절 비하인드와 결혼을 결심한 이유 등을 이야기했다.

두 사람이 서로에게 확신을 갖게 된 계기도 공개했다. 솔비는 이규한이 자신의 미술 수업에 찾아와 함께 그림을 그렸던 순간을 떠올렸다. 그는 "그림을 되게 열심히 그리는 모습을 보고 저 사람은 정말 나의 직업이나 내가 하고 있는 일, 내가 좋아하는 일을 존중해 주는구나 싶어 감동했다"고 말했다.

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이규한 역시 솔비와 결혼을 결심한 이유를 밝혔다. 평소 누군가의 지시나 지적에 예민한 성격이지만 솔비의 말은 전혀 불편하지 않았다는 것.

그는 "솔비랑 있으면 숨 쉬듯이 나한테 지시와 명령과 지적을 하는데 전혀 불편함이 없다. 그냥 이행하고 있더라"며 "어느 순간 이런 사람이면 내가 결혼해도 되겠구나 하는 생각이 들었다"고 고백했다.

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솔비는 이규한의 배려심에도 감동했다고 밝혔다. 이규한이 집에 방문할 때마다 청소와 설거지를 해줬고, 솔비가 대신하겠다고 하자 손을 잡으며 "너의 손은 그림 그릴 때만 써. 이 귀한 손은"이라고 말했다는 것.

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솔비는 "내 손의 가치가 너무 귀하게 느껴졌다"며 "이 사람이라면, 내가 좋아하는 일을 하면서 평생 살아갈 수 있겠구나라는 생각이 들었고, '행복'이구나라는 생각을 하면서 더 확신을 가졌다"고 전했다.

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한편 솔비와 이규한은 내년 4월 결혼한다. '오래된 만남 추구' 최종회에서 솔비는 이규한을 선택했지만, 이규한은 솔비의 손을 잡지 않았다. 하지만 약 1년 만에 결혼 소식을 전하게 됐다.

jyn2011@sportschosun.com