넷마블, 3분기 매출 6347억원…전년 대비 8.8% 감소

Advertisement

Advertisement

넷마블이 올해 3분기 매출과 영업이익 모두 전년 동기 대비 감소하며 다소 부진한 실적을 기록했다. 신작 공백과 기존 게임의 매출 흐름 등이 영향을 미친 가운데, 2027년 13종 이상의 신작을 선보이며 성장 동력 확보에 나선다.

넷마블은 올해 3분기 연결기준 매출 6347억원, 영업이익 504억원을 기록했다고 5일 밝혔다. 매출은 전년 동기 대비 8.8%, 전 분기 대비 15.3% 감소했으며, 영업이익은 각각 44.6%, 37.1% 줄었다. 상각전 영업이익(EBITDA)은 800억원으로 전년 동기 대비 34.6% 감소했다. 당기순이익은 222억원으로 전년 동기 대비 45.3%, 전 분기 대비 89.1% 급감했다. 3분기까지 누적 실적은 매출 2조356억원, EBITDA 2759억원, 영업이익 1836억원, 당기순이익 4370억원으로 집계됐다.

해외 매출은 4762억원으로 전체 매출의 75%를 차지했다. 전 분기보다 비중은 3%포인트 감소했지만, 북미(40%)를 중심으로 한국(25%), 유럽(12%), 동남아(10%), 일본(8%) 등 다양한 지역에서 매출을 올리는 글로벌 사업 구조를 유지했다.

Advertisement

넷마블은 실적 반등을 위해 신작 라인업 확대와 기존작의 해외 시장 확장에 속도를 낼 계획이다. 현재 공개된 '샹그릴라 프론티어: 일곱 최강종', '나 혼자만 레벨업: 카르마', 'WB 올스타 키우기', '가디언 테일즈: 디그닷', '펄인블루', '이블베인' 등에 '바벨 프로토콜', '다크 프리스트' 등을 더해 2027년 13종 이상의 신작을 선보일 예정이다.

Advertisement

기존 게임의 해외 시장 공략도 이어간다. 중국 출시를 앞둔 '나 혼자만 레벨업:어라이즈'와 'KOF 올스타'가 주요 대상이다. 신작 출시와 함께 기존 IP의 지역 확장을 통해 매출 기반을 넓히겠다는 전략이다.

김병규 넷마블 대표는 "기존작의 펀더멘털 강화와 신작 완성도 제고에 집중하며 미래 성장을 위한 기반을 다지는 데 총력을 기울이고 있다"며 "4분기에는 주요 타이틀 업데이트와 효율적인 비용 집행으로 수익성을 강화하는 한편, 중장기 성장을 견인할 신규 라인업도 철저히 준비하겠다"고 밝혔다.

Advertisement

Advertisement

남정석 기자 bluesky@sportschosun.com