한가인, 물에 빠진 5세 딸 보며 발만 동동…"어지러워 빨리 구하러 못가"

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[스포츠조선 정안지 기자]배우 한가인이 과거 건강이 좋지 않았던 시절, 물에 빠져 허우적대는 딸을 보고도 심한 어지럼증 때문에 곧바로 구하지 못했던 아찔한 순간을 털어놨다.

5일 유튜브 채널 '자유부인 한가인'에는 "뱃살 쏙 역대급 효과"라는 제목의 영상이 게재됐다 .

영상 속 한가인은 복부와 하체 운동을 위해 체육관을 찾았다. 한가인은 운동 전 워밍업 후 PT 선생님과 함께 본격 하체 운동을 진행했다. 이때 한가인은 30kg 기구도 번쩍 들어 올려 눈길을 끌었다.

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꾸준히 운동을 하며 많이 건강해졌다는 한가인은 "몸이 안 좋았다고 해도 사람들이 잘 안 믿는다. 괜찮았겠지 생각하시는데 3년 전인 둘째 아들 제우 5살 때까지도 몸이 많이 안 좋았다"라고 고백했다.

그는 "첫째 딸 제이가 5살, 제우가 2살 정도 됐을 때 물놀이를 갔다. 제이가 물에서 친구들이랑 놀고 있었는데 내가 가까이서 보고 있었다"라면서 "낮은 데인데 딸이 물에서 빠져서 허우적거리는데 내가 너무 어지러워서 구하러 빨리 못 들어갔다"라고 털어놨다. 한가인은 "그래서 남편 빨리 불렀다"라고 덧붙이며 당시 아찔했던 순간을 회상했다.

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한가인은 "살기 위해서 운동을 한다"고 밝히며, 건강을 되찾고 유지하기 위해 꾸준히 운동을 이어가는 이유를 전했다.

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anjee85@sportschosun.com