'월드 오브 워크래프트: 포에버' 출시…오리지널 아제로스 재해석

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블리자드 엔터테인먼트가 대표 MMORPG '월드 오브 워크래프트'의 새로운 작품 '월드 오브 워크래프트: 포에버'를 5일 출시했다.

이번 신작은 오리지널 아제로스를 새롭게 재해석한 작품으로, 기존 팬들에게는 익숙한 세계의 새로운 모험을, 신규 이용자들에게는 '워크래프트' 세계관에 입문할 기회를 제공한다.

'워크래프트 3 리포지드: 포세이큰 왕국' 이후부터 '화산 심장부' 이전 시점을 배경으로 하며, 동부 왕국과 칼림도어를 중심으로 60레벨까지 성장할 수 있다. 기존 지역을 개편하는 동시에 하이잘 산, 셴드랄라스, 강물터, 제프라스 섬 등 새로운 지역을 추가했다. 1~60레벨 성장 구간에는 1000개 이상의 신규 퀘스트가 마련됐다.

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신규 플레이 가능 종족인 스카이본도 눈길을 끈다. '숨은 자들'이라는 의미의 셴도레이로도 알려진 스카이본은 정령의 건축물과 바람, 혈통을 중심으로 한 독자적인 이야기를 갖췄다. 1~12레벨 전용 시작 지역인 제프리스 섬에서 모험을 시작하며, 캐릭터 생성 단계에서 호드와 얼라이언스 가운데 소속 진영을 선택할 수 있다.

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던전과 공격대 콘텐츠도 확대됐다. 13~60레벨 이용자를 위한 신규 5인 던전 9종과 공격대 2종이 추가된다. 이와 함께 캠핑 시스템과 직업 업데이트, 유산 시스템 등 다양한 신규 요소를 도입했다.

이번 작품은 새로운 대륙이나 시대를 추가하는 대신 오리지널 아제로스의 지역과 콘텐츠를 확장하고 재구성했다는 점에서 기존 '월드 오브 워크래프트'와 차별화된다. 클래식 특유의 모험 감성을 유지하면서도 퀘스트와 종족, 던전 등 플레이 요소를 보강해 기존 이용자와 신규 이용자를 동시에 겨냥한 셈이다. 주요 콘텐츠를 소개하는 출시 영상은 블리자드 공식 유튜브 채널에서 확인할 수 있다.

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남정석 기자 bluesky@sportschosun.com