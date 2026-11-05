"여기서 쓰러지면 또 악플당해" 홍진경, 서인영에 독한 조언한 이유

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[스포츠조선 정유나 기자] 방송인 홍진경이 예능 촬영 중 힘들어하는 서인영에게 '악플'까지 언급하며 독한 채찍질을 했던 일화를 공개했다.

5일 홍진경의 유튜브 채널에는 '서인영, 이선빈, 이연! 홍진경 잡아먹는 역대급 여동생들 최초공개'라는 제목의 영상이 공개됐다. 영상에는 홍진경이 TEO(테오)의 신규 예능 '산독기 프로젝트'에 함께 출연하는 서인영, 이선빈, 이연을 집으로 초대한 모습이 담겼다.

이날 서인영은 홍진경의 집에 들어서자마자 "럭셔리하다"며 감탄했다. 평창동 대저택을 둘러본 뒤 멤버들은 함께 식사하며 '산독기 프로젝트' 촬영 당시의 비하인드 스토리를 나눴다.

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예능 촬영을 통해 한층 성장했다는 서인영은 "어제도 혼자 산 타러 갔다"고 근황을 전했다. 이에 홍진경은 "그게 엄청난 발전인 거다. 얘는 집 앞 편의점도 차 타고 갔던 아이"라며 서인영의 변화를 짚었다.

서인영은 촬영 당시를 떠올리며 "리얼로 촬영했다. 매니저와 동행도 안 됐다. 12시간 뒤에 만나서 서로 반가워하고 그랬다"고 털어놨다. 쉽지 않았던 촬영 환경을 전한 것.

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홍진경은 자신이 서인영의 '조련사' 역할을 했다며 "당근과 채찍을 들고 인영이를 산에 오르게 했다"고 말했다. 이어 "인영이가 중간에 포기하려고 했다. 쓰러질 때마다 '너 이제 이미지 좀 올라왔는데 여기서 쓰러지면 또 악플당한다'고 말해줬다"고 밝혀 웃음을 안겼다.

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서인영은 "정말 독하게 촬영했다"며 "너무 하기 싫어서 울었던 적도 있다. 오줌 지릴 뻔했다"고 고백해 당시 촬영의 고충을 짐작하게 했다.

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한편 '산독기 프로젝트'는 대자연 아래 좋은 기운을 찾아 떠나는 피지컬 트립이다. 멤버들이 전국 각지의 아름다운 자연 속에서 다양한 액티비티에 도전하며 독기를 빼는 유쾌한 여정을 담아낸다.

jyn2011@sportschosun.com