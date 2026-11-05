선우용여, 이촌동 아파트 리모델링에 7천만원 "2억 5천만원 들 뻔"

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[스포츠조선 정유나 기자] 배우 선우용여가 집 리모델링 비용을 공개했다.

5일 유튜브 채널 '순풍 선우용여'에는 '2천만 원짜리 샤넬 맞춤 제작하러 동대문 시장에 간 82세 선우용여 (엄청 싸게 함)'이라는 제목의 영상이 게재됐다.

선우용여는 자신의 집 리모델링 과정을 언급했다. 그는 집을 손볼 당시 벽지부터 타일까지 직접 알아보고 공사를 진행했다고 밝혔다.

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선우용여는 리모델링 비용에 대해 "직접 알아보고 해서 싸게했다. 나는 7000만 원 조금 넘게 든 것 같다"고 말했다. 그런데 선우용여에 따르면 원래 가격이 2억 5천만 원 정도였다고.

비용을 아낄 수 있었던 비결은 직접 발품을 판 데 있었다. 선우용여는 "하나하나 다 가게에 들어가서 했다"고 설명했다.

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리모델링 과정에서 안전도 중요하게 고려했다고 전했다. 선우용여는 화장실 타일을 시공할 때는 미끄럼 방지 타일을 사용해야 한다고 강조했다.

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한편 선우용여는 남다른 재력을 갖고 있다. 이태원에 건물을 소유하고 있으며, 용산구 이촌동 한강뷰 아파트에 거주 중이다. 해당 아파트는 현재 28억에 매물이 나와 있는 것으로 알려졌다.

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jyn2011@sportschosun.com