이승기♥이다인, 생후 4개월 둘째 子 첫 공개…엄마 생일 맞아 네 식구 총출동

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 정안지 기자]배우 이다인이 두 아이와 함께한 행복한 생일 파티 현장을 공개해 눈길을 끌었다.

이다인은 5일 자신의 SNS를 통해 "가장 행복한 생일이에요(Happiest birthday ever)"라는 글과 함께 사진을 게재했다.

사진 속에는 이날 생일을 맞아 가족들과 파티 중인 이다인의 모습이 담겨있다.

Advertisement

케이크를 앞에 두고 딸, 아들과 함께한 이다인은 둘째 아들을 품에 꼭 안은 채 환한 미소를 짓고 있다. 아이들의 얼굴은 하트 이모티콘으로 가려졌지만, 살짝 드러난 표정만으로도 사랑스러운 분위기가 전해졌다.

이다인은 "동생이 생겼어요"라는 글과 함께 폭풍성장 중인 첫째 딸의 모습도 공개했다. 사진 속 딸은 새롭게 가족이 된 동생이 신기한 듯 바라보고 있어 훈훈함을 자아냈다.

Advertisement

남편 이승기의 다정한 아빠 면모도 공개됐다. 이승기가 첫째 딸을 품에 안은 채 책을 읽어주는 모습도 공유한 것. 아이와 함께 시간을 보내는 이승기의 모습이 네 식구의 단란한 일상을 더욱 돋보이게 했다.

Advertisement

한편 이승기는 지난 2023년 배우 견미리의 딸 배우 이다인과 결혼했으며 이듬해 첫 딸을, 올해 7월에는 아들을 얻어 1남 1녀 아빠가 됐다.

Advertisement

anjee85@sportschosun.com