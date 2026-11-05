기안84, 위생 논란에 '샤워기 광고'로 응수 "요즘 많이 혼나, 그렇게 안 더럽다"

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 이우주 기자] 방송인 기안84가 위생 논란에 광고로 답했다.

기안84의 유튜브 채널에서는 '혼자 찍고 편집한 일상2'라는 제목의 영상이 게재됐다.

게스트인 레드벨벳 조이를 만나기 전 기안84는 "아무래도 드라마 같은 거 홍보하러 나온 거 같은데 조이 님한테 '나와서 하고 싶은 거 있냐' 하니까 도시락으로 만든 볶음밥이 먹고 싶다 해서 볶음밥을 만들어갈 생각"이라며 "홍시를 디저트로 먹으라고 둔 거 같은데 홍시도 한번 같이 볶아볼 생각"이라며 도시락을 이용한 홍시볶음밥을 만들었다.

Advertisement

조이 먹을 양을 덜어주고 남은 볶음밥은 자신이 먹은 기안84. 이어 옷을 벗고 화장실에 간 기안84는 "이제 샤워를 한다. 요즘 팬티 안 갈아 입는다고 많이 혼났는데 사실 제가 그렇게 안 더럽다. 집에서 샤워와 세안도 무려 이걸로 씻고 있다"며 광고로 받은 샤워기 필터를 홍보했다.

최근 기안84는 위생 관념으로 논란이 되며 여러 차례 입방아에 올랐다. 지난달 넷플릭스 오리지널 '대환장 기안장2'에서 김연경은 식당으로 가던 중 기안84가 여러 명 앞에서 방귀를 뀌었다고 폭로했다. 이에 덱스는 "팬티 확인했냐"고 물었고 김연경은 "이미 그때 사흘 동안 팬티를 안 갈아입고 있었다. 내가 확인했다"고 밝혀 충격을 안겼다.

Advertisement

이후 입대를 앞둔 게스트를 만난 김연경은 군대에서의 청결 유지에 대해 궁금해했다. 덱스가 "안 씻는 것도 군법에 걸린다"고 하자 김연경은 기안84에 "그럼 군대에서 잘못 배운 거냐"고 물었다. 이에 기안84는 "군대에 있을 때 자꾸 씻으라 해서 사회 와서 씻기 싫어진 것도 있다"고 밝혔고 김연경은 "왜 땀난 상태에서 자기 침대 쪽으로 가고 그 베개를 베고 눕는지 의문이었다"며 기안84의 위생 관념에 진지하게 의문을 표했다.

Advertisement

wjlee@sportschosun.com