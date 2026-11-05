안나, 넷째 출산 ♥박주호 없이 홀로 하나..."나 혼자 두고 떠나"

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 정안지 기자]전 축구선수 박주호의 아내 안나가 남편의 바쁜 해외 일정으로 출산을 홀로 맞이할 수도 있는 상황을 전했다.

5일 유튜브 채널 '안나와 안나와 함께'에는 "인생 첫 조리원, 답사 다녀왔어요"라는 제목의 영상이 게재됐다.

영상 속 안나는 "요즘 주호가 나를 두고 떠난다. 나 혼자 남겨두고"라면서 출산을 앞두고 바쁜 일정을 소화 중인 남편 박주호를 언급했다

Advertisement

그는 "일본에서 2주를 보낸 뒤 독일에서 일주일 보내고 잠깐 돌아왔다가 다시 독일에서 일주일. 지난주에 돌아왔는데 지금은 베트남에 있다"라고 설명했다.

박주호는 베트남 일정을 마친 뒤 2주 후 다시 독일로 떠날 예정이라고. 안나는 "그때가 거의 내 출산 예정일이다"라면서 남편의 잦은 해외 일정 속 출산을 앞두고 홀로 시간을 보내야 하는 상황을 전했다.

Advertisement

그럼에도 안나는 씩씩한 모습을 보였다. 그는 "할 수 있지?"라며 스스로를 다독이는 한편, "11월이라 정말 기대된다"고 말하며 넷째와의 만남을 앞둔 설렘을 감추지 못했다.

Advertisement

한편, 스위스 출신 안나는 2015년 축구선수 박주호와 결혼, 슬하 2남 1녀를 두고 있다. 2022년 암 투병 소식을 알린 안나는 완전관해 판정을 받고 현재 넷째를 임신 중이다.

Advertisement

anjee85@sportschosun.com