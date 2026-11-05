'재혼' 오윤아 시母, 며느리에 "같이 카페 차리자" 애정 뚝뚝 ('편스토랑')

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[스포츠조선 이우주 기자] '편스토랑' 오윤아가 시부모님과의 따뜻한 일상을 공개했다.

5일 방송된 KBS2 '신상출시 편스토랑'에서는 오윤아 모자의 일상이 공개됐다.

최근 4살 연하 남편과 재혼한 오윤아. 오윤아는 아들 민이와 함께 시부모님댁으로 갔다.

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시부모님은 민이를 보자마자 반갑게 맞이했다. 넓은 할아버지네 텃밭에서 함께 깻잎을 수확한 민이는 기분이 좋은지 방방 뛰었고, 할아버지는 그런 민이를 귀여워했다. 오윤아는 "우리 아버님은 민이가 뭘 해보는 걸 너무 좋아한다"고 밝혔다.

할아버지는 특히 민이를 좋아해 전화도 자주 한다고. 시어머니는 "손주가 행복을 주는구나 싶다"고 기뻐했고 오윤아는 "밥을 먹으러 갔는데 (민이가) 할아버지가 좋은 거다. 그래서 친해져서 막 옆에 붙어있어서 쫓아다니더라"라고 밝혔다.

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시어머니는 오윤아의 첫인상에 대해 "연예인을 처음 접하니까 조금 떨렸다. 겉으로 보기엔 도도하다고 할까? 알고 보면 정감이 있고 배려심도 많다. 그래서 우리 아들이 더 좋아하는 거 같다. 민이 보니까 민이도 예쁜 거다"라고 애정을 드러냈다.

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특히 시어머니는 오윤아의 요리도 좋아해 식당을 차리라고 할 정도라고. 오윤아는 시어머니에 대해 "카페를 좋아하셔서 바리스타 자격증도 있다"고 자랑했고 시어머니는 "같이 카페 차리자"라고 밝혔다.

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오윤아는 시부모님에게 "어머님, 아버님 저랑 민이를 보시고 혼란스러운 느낌도 많이 받으셨을 텐데 정말 사랑으로 저희를 잘 받아주셔서 너무 감사하고 앞으로 효도하면서 열심히 보답하면서 살겠다"고 영상편지를 보냈다.

wjlee@sportschosun.com