서인영, 이선빈♥이광수 연애 폭로? "남친한테는 안 한다더라"

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[스포츠조선 정유나 기자] 배우 이선빈이 공개 연인인 이광수를 향한 서인영의 돌직구에 재치 있는 입담으로 받아쳐 웃음을 안겼다.

5일 홍진경의 유튜브 채널에는 '서인영, 이선빈, 이연! 홍진경 잡아먹는 역대급 여동생들 최초공개'라는 제목의 영상이 공개됐다. 영상에는 홍진경이 TEO(테오)의 신규 예능 '산독기 프로젝트'에 함께 출연하는 서인영, 이선빈, 이연을 집으로 초대한 모습이 담겼다.

이날 이선빈은 멤버들과 함께 먹기 위해 게장을 챙겨 홍진경의 집을 찾았다. 이어 식탁에 게장을 직접 올리며 멤버들을 살뜰히 챙겼다.

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이를 지켜보던 서인영은 이선빈을 향해 "쟤 자기 남친한테는 저렇게 안 한다더라"고 돌직구를 날렸다. 이선빈의 공개 연인인 배우 이광수를 언급하며 장난스럽게 놀린 것.

이에 이선빈은 당황하지 않고 "죄송한데 저 되게 예의 지키는 중"이라고 능청스럽게 받아쳐 웃음을 안겼다.

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이를 들은 서인영과 홍진경은 폭소했다. 서인영은 이선빈을 향해 "매력 있다. 쟤 웃기다. 진짜 쟤도 정상은 아니다"라고 말하며 남다른 예능감을 인정했다.

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한편 이선빈은 배우 이광수와 2018년 열애 사실을 인정한 후 9년째 공개 연애를 이어오고 있다.

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jyn2011@sportschosun.com