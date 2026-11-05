장윤정, 자식농사 성공..훌쩍 큰 연우·하영에 감동 "갈수록 나랑 똑같아"

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[스포츠조선 정유나 기자] 가수 장윤정이 훌쩍 자란 아들 연우와 딸 하영이를 보며 뿌듯한 마음을 드러냈다. 아이들과 함께 식사하며 어느덧 부쩍 성장한 남매의 모습에 흐뭇해했다.

5일 장윤정의 유튜브 채널에는 '코끼리처럼 먹고 마셔도 부담 없는 하루'라는 제목의 영상이 올라왔다. 영상에서 장윤정은 쉬는 날을 맞아 닭가슴살과 새우, 각종 채소를 활용한 요리를 만들고 아들 연우, 딸 하영이와 함께 식사했다.

이날 장윤정은 아이들이 자신이 만든 음식을 잘 먹는 모습을 흐뭇하게 바라봤다. 특히 하영이가 평소 파프리카와 오이를 즐겨 먹는다며 "하영이는 파프리카랑 오이를 그냥 접시에 놓고 과자처럼 먹는다. 사람들이 그렇게 채소를 먹는다고 하면 깜짝깜짝 놀란다"고 자랑했다.

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이어 하영이에게 요즘 무엇을 할 때 행복한지 물었다. 아이패드를 할 때라고 답하자 장윤정은 "얼마나 그게 유일한 재미고 낙인데. 해야지"라며 웃었다. 그러면서 게임을 하는 아이들의 일상을 무조건 제한하기보다는 즐거움도 존중하는 모습을 보였다.

아들 연우를 향해서는 한층 성장한 모습에 감격했다. 장윤정은 연우가 청양고추가 들어간 음식도 먹을 수 있게 됐다며 "우리 아들 많이 컸네. 이제 청양고추 소스도 먹고"라고 대견해했다.

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특히 장윤정은 아이들이 자라면 함께하고 싶었던 일 중 하나가 연우와 회를 먹는 것이었다고 털어놨다. 그는 "나는 연우랑 회를 먹고 싶었다. 올해 드디어 회를 먹었다"며 "처음에는 산낙지에 도전했다가 광어회도 초장에 찍어 먹고 그러면서 점점 내가 하고 있는 걸 얘가 더 같이 할 수 있는 게 많아진다는 게 되게 뿌듯하다"고 말했다.

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이어 "지금 키도 벌써 이만해지고 힘이 장난이 아니다. 그래서 엄청 든든하다"며 아들의 성장을 실감했다.

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딸 하영이에 대해서도 애정을 드러냈다. 장윤정은 "하영이는 이제 딸이 엄마 편이라는 얘기를 알겠다"며 "아빠랑 얘기하는거 중간에서 듣다가 '아빠, 엄마가 지금 이렇다잖아'라고 말해준다"고 전했다.

또 아이들이 자신과 점점 닮아간다며 "갈수록 나랑 너무 비슷해진다. 행동이 비슷하다"고 웃었다. 집에서 아이들과 함께 음식을 먹으며 행복해하는 모습에서 가족을 향한 애정이 묻어났다.

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한편, 장윤정은 도경완과 2013년 결혼했으며, 슬하에 아들 연우 군과 딸 하영 양을 두고 있다.

jyn2011@sportschosun.com