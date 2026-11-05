박민영, 해외 OTT 딸이라 불리더니..."7개 연속으로 투자 해줘" ('거장항준')

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[스포츠조선 정안지 기자]배우 박민영이 글로벌 OTT 아마존 프라임 비디오의 선택을 받은 비결과 남다른 글로벌 인기를 공개해 눈길을 끌었다.

5일 방송된 SBS '거장항준'에는 박민영과 육성재가 게스트로 출연했다.

이날 박민영은 꾸준히 쌓아 올린 인지도를 바탕으로 어느 나라를 가도 자신을 숨겨야 할 정도로 뜨거운 인기를 누리고 있는 사실을 전했다.

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특히 박민영은 전 세계 OTT 2위인 '아마존'이 선택한 K-배우라고.

육성재는 박민영을 향해 "아마존의 딸이라고 하더라"고 말했고, 송은이는 솔깃한 반응을 보였다.

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이에 박민영은 "출연한 드라마 '내 남편과 결혼해줘'를 아마존에서 판권을 사게 돼서 글로벌로 가게 됐는데 전 세계에서 2위를 했다"라고 밝혔다.

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실제로 방송에서는 브라질의 한 쇼핑몰에서 '내 남편과 결혼해줘'를 시청하며 환호하는 현지 팬들의 모습이 공개돼 박민영의 글로벌 인기를 실감하게 했다.

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박민영은 "해외 OTT 아마존 아시아 총괄하시는 분이 인디안 아메리카이데 나랑 같이 미팅을 하다가 대화가 잘 통했다"라며 "그다음부터 지금까지 7개 연속으로 투자를 해주셨다"라고 밝혀 놀라움을 자아냈다.

anjee85@sportschosun.com