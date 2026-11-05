"홈쇼핑 연매출 700억" 이유리, 럭셔리 새 집 공개 "냉장고만 4대" ('편스토랑')

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[스포츠조선 이우주 기자] '편스토랑' 이유리가 이사한 새 집을 공개했다.

5일 방송된 KBS2 '신상출시 편스토랑'에서는 이유리의 새집이 공개됐다.

그간 근황에 대해 이유리는 "2년 가까이 된 거 같다. 작품 준비할 때 액션 준비를 하다가 대회 나가서 메달도 땄다"며 태권도 대회에서 금메달을 땄다고 밝혀 놀라움을 자아냈다.

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특히 이유리는 "홈쇼핑에서 제 이름을 달고 프로그램을 한지 2년됐다"며 또 다른 근황을 공개했다. 이유리는 홈쇼핑으로 총매출 700억 달성을 달성했다고 알려져 놀라움을 자아냈다.

이어 미니멀리스트라는 이유리가 이사한 새 집이 공개됐다. 하지만 미니멀리스트가 추구미라는 말과 달리 이유리의 취미방은 소품 하나하나로 차있었다. '유행왕'이라는 이유리는 최근 유행하는 키보드만 무려 7개나 있었고, 타자기까지 갖고 있었다. 이유리는 "홈쇼핑 대본을 직접 쓰기도 한다. 저걸로 쓴다. 저걸로 써야 잘 쳐진다"고 너스레를 떨었다.

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이유리는 "오랫동안 배우 생활을 하니까 오래 묵은 짐이 많다. 이사할 때 엄청 많이 버렸다. 1/4 버렸다. 정리 전문가가 18분이 와서 15시간을 정리하셨다"고 밝혀 놀라움을 자아냈다.

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주방을 소개한 이유리는 "냉장고가 원래 5대였는데 많이 줄었다"고 밝혔다. 하지만 줄었다던 냉장고는 4대. 심지어 주방 안에는 간식도 종류별로 가득했다.

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온갖 유헹템들을 잔뜩 꺼낸 이유리는 오랜만에 스태프들을 위한 초대용량 요리에 도전했다. 이유리가 도전할 메뉴는 우엉잡채. 이유리는 초대형 웍에 무려 80인분의 잡채를 만들어 놀라움을 자아냈다.

잡채를 완성한 후에는 남대문시장의 유행 메뉴인 잡채호떡에 도전했다. 호떡 반죽만 32인분을 만들어낸 이유리는

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wjlee@sportschosun.com